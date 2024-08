Στρατιωτικοί εισαγγελείς στο Ισραήλ ζήτησαν να αφεθούν ελεύθεροι και να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό οι στρατιώτες που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στη σεξουαλική κακοποίηση ενός Παλαιστίνιου κρατούμενου, εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι στρατιωτικοί εισαγγελείς ζήτησαν οι στρατιώτες να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό τουλάχιστον μέχρι τις 22 Αυγούστου.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα δικαστήριο αναμένεται να εγκρίνει την απελευθέρωση πέντε εφέδρων στο πλαίσιο ενός σχεδίου που συμφωνήθηκε τόσο από τη στρατιωτική εισαγγελία όσο και από την ομάδα υπεράσπισης των στρατιωτών.

Ένα βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα που έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να βιάζουν ομαδικά έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στο Σντε Τεϊμάν προκάλεσε σοκ σε μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης, αλλά πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης, κατήγγειλαν τις συλλήψεις στρατιωτών και επιχείρησαν να εμποδίσουν τις συλλήψεις τους, ενώ συγκρούστηκαν με την αστυνομία και άλλες ισραηλινές δυνάμεις.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Footage is released of Israeli soldiers covering themselves with shields, as they rape a Palestinian hostage at the Sde Teiman torture camp.

The unnamed hostage was hospitalized with a torn rectum, broken ribs, ruptured bowels & damaged lungs. https://t.co/jctKdaZgf0 pic.twitter.com/b9k46crFLY

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) August 6, 2024