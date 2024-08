Το βίντεο παρουσίασης των εμφανίσεων του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν (vid)

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε τις νέες του εμφανίσεις για τη σεζόν 2024-25, με ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές τις ομάδες και… γρήγορα αυτοκίνητα.

Το σλόγκαν της παρουσίασης είναι το «our way» και στο βίντεο οι πάικτες του Ραζβάν Λουτσέσκου, φορώντας τις νέες εμφανίσεις κάνουν τα… κόλπα τους με την μπάλα, δίπλα από πολυτελή αυτοκίνητα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Η κλασσική ριγέ, την οποία έχουμε γνωρίσει ήδη. Όπως προστάζει η ασπρόμαυρη ιστορία, αλλά και με μοντέρνες πινελιές. Η λευκή με total ΠΑΟΚ μοτίβο. Και η μαύρη, με ένα εντυπωσιακό μαύρο μοτίβο. Οι νέες φανέλες των πρωταθλητών είναι εδώ.

Οι φανέλες είναι κατασκευασμένες από Eco Fabric, ένα υλικό που είναι 100% πολυεστέρας από ανακυκλώσιμα πλαστικά. Διαθέτουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, προκειμένου να είναι ελαφριές και να επιτρέπουν στο σώμα του ποδοσφαιριστή να αναπνέει κατά τη διάρκεια των αγώνων».

There is only one way: #OurWay!

PAOK FC Official Jerseys 2024-25 are here! #PAOKFamily #OurColors pic.twitter.com/LPs8iCzjtB

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 12, 2024