Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς η Google «έπεσε» με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προλήματα στη μηχανή αναζήτησης.

Εκτός από τη Google, διακοπή στη λειτουργία παρουσιάζονται και στην πλατφόρμα του YouTube, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες, αναφέρει η Daily Mail.

Το DownDetector, ένας ιστότοπος που παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας στο Διαδίκτυο, αναφέρει ότι έχουν καταγραφεί διακοπές στη λειτουργία του ιστότοπου της Google (57%), στη μηχανή αναζήτησης (32%), καθώς και στο Google Drive (11%).

Σημειώνεται ότι προβλήματα στο Διαδίκτυο αναφέρουν χρήστες από ολόκληρο τον κόσμο, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στην Ασία και στη Νότια Αμερική.

Στην εικόνα που ακολουθεί απεικονίζεται ο δείκτης με τις αναφορές εκδήλωσης προβλημάτων στη Google, που, όπως φαίνεται και στο γράφημα, ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της Δευτέρας (12/08).

Την ίδια ώρα, «βροχή» πέφτουν οι αναρτήσεις από τους χρήστες της πλατφόρμας «Χ» (πρώην Twitter), οι οποίοι αναρωτιούνται τι συνέβη με την Google, εκφράζοντας παράλληλα και τη δυσαρέσκειά τους για τη διακοπή λειτουργίας.

Google is down some users are having problems with Gmail and searching

Google is DOWN: Search engine, YouTube and other services hit with worldwide outage

Issues began around 9am ET and are plaguing users in the US, the UK and parts of Europe, Asia and South America.

— News News News (@NewsNew97351204) August 12, 2024