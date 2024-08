Σχεδόν 24 ώρες από την εκδήλωση της φωτιάς στην βορειοανατολική Αττική δόθηκε εντολή ενεργοποίησης του του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για τις δασικές πυρκαγιές.

Αναμένεται συνδρομή από Γαλλία, Ιταλία και Τσεχία.

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) με αίτημα την παροχή εναέριας και επίγειας συνδρομής για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την Αττική εν μέσω συνθηκών ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς, προέβη η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από εχθές το απόγευμα.

• Η Γαλλία, με την αποστολή ενός (1) ελικοπτέρου τύπου Super Puma με κάδο, το οποίο αναμένεται να φτάσει σήμερα το βράδυ.

• Η Ιταλία, με την αποστολή δύο (2) πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair, τα οποία αναμένεται να φτάσουν αύριο το πρωί.

• Η Τσεχία, με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 είναι υδροφόρα, με αναμενόμενη άφιξη αύριο.

Επίσης, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Στο μεταξύ, τo ευρωπαϊκό δίκτυο Copernicus έδωσε στη δημοσιότητα τον πιο πρόσφατο χάρτη με τις καμένες εκτάσεις στην Αττική που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Στον χάρτη του ευρωπαϊκού δικτύου Copernicus φαίνονται τα τελευταία δεδομένα οι ενεργές εστίες της καταστροφικής πυρκαγιάς.

#EMSR746

Yesterday, a #wildfire broke out near #Varnavas, northeast of #Athens 🇬🇷, spreading rapidly & covering the city in thick smoke

Our #MappingTeam is working to produce detailed maps of the 🔥 extent

🔽Our latest #EFFIS data shows the burnt area & active flames pic.twitter.com/rW1Ih963QR

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2024