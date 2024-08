Φωτιά παντού. Από το Βαρνάνα μέχρι το Γραμματικό, από το Καπανδρίτι μέχρι τη Λίμνη του Μαραθώνα, από τον Άγιο Στέφανο, τη Σταμάτα, τη Δροσιά και τον Διόνυσο μέχρι την Πεντέλη. Από τη Νέα Μάκρη τη Ραπεντόζα και την Καλλιτεχνούπολη στον αστικό ιστό, το πάτημα Χαλανδρίου το πάτημα Βριλησσίων ο εφιάλτης της πύρινης λαίλαπας στην Αττική δεν έχει τέλος.

Το «επιτελικό κράτος» κάηκε και μαζί με αυτό σπίτια, υποδομές, καλλιέργειες έγιναν στάχτη. Κόποι ετών καταστράφηκαν με τις φλόγες φωτιάς να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων που εδώ και 24 ώρες μάχονται ηρωικά για να δαμάσουν τη φωτιά.

Τραγικές φιγούρες, οι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν τις περιουσίες τους να γίνονται στάχτη, μετρούν πληγές.

Η «ετοιμότητα κρατικού μηχανισμού» αποδείχτηκε ελλιπής με τις αναφορές για καμένα σπίτια να είναι δεκάδες. Τη Δευτέρα η φωτιά πέρασε στον αστικό ιστό καίγοντας σπίτια στην Πεντέλη και στα Βριλήσια. Από το πρωί έχουν καταγραφεί περισσότερες από 40 αναζοπυρώσεις με τη Νέα και Παλαιά Πεντέλη να βιώνει την… «κόλαση».

Καίγονται σπίτια, σχολεία, παιδικό σταθμός, ο προαύλιος χώρος του δημαρχείου το νέο κλειστό γυμναστήριο.

Σε απόγνωση βρίσκονται κτηνοτρόφοι και γεωργοί στην ανατολική Αττική καθώς είδαν τα ζώα και τα χωράφια τους να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Ο Δημήτρης Μεγαγιάννης, κτηνοτρόφος στην Νταού Πεντέλης, μίλησε στην κάμερα του Mega και συγκλόνισε καθώς από το πέρασμα της πύρινης λαίλαπας το πρωί της Δευτέρας (12/08) έχασε 100 γίδια και τα 5 σκυλιά του, τα οποία κάηκαν ζωντανά.

Κατήγγειλε μάλιστα πως στο σημείο όπου βρίσκεται το μαντρί του δεν πέρασε ούτε πυροσβεστικό όχημα, ούτε κάποιο εναέριο μέσο.

Στο Πάτημα Βριλησσίων καίγονται σπίτια και επιχειρήσεις με τους κατοίκους να προσπαθούν με κλαδιά να ανακόψουν τη πορεία της φωτιάς και αστυνομικούς να ζητούν από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, την ώρα που ίδιοι προσπαθούν να προστατέψουν τις περιουσίες τους, αρνούμενοι να φύγουν.

Στον Βαρνάβα κάηκαν επίσης πολλά σπίτια και αυτοκίνητα απεγλωβίστηκαν δεκάδες άτομα που παγιδεύτηκαν με τα αυτοκίνητά τους στις φλόγες, ενώ οκτώ άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Τo ευρωπαϊκό δίκτυο Copernicus έδωσε στη δημοσιότητα τον πιο πρόσφατο χάρτη με τις καμένες εκτάσεις στην Αττική που αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής από την πύρινη λαίλαπα που επελαύνει από το μεσημέρι της Κυριακής.

Στον χάρτη του ευρωπαϊκού δικτύου Copernicus φαίνονται τα τελευταία δεδομένα οι ενεργές εστίες της καταστροφικής πυρκαγιάς.

