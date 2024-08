Η Ουκρανία αιφνιδίασε τους πάντες με την επιλογή της να επιτεθεί στο Κουρσκ στη Ρωσία, με τους διεθνείς αναλυτές να εξετάζουν τι μπορεί να σημάνει αυτή η επιλογή μακροπρόθεσμα.

Η Ντέμπορα Χέινς του Sky News παρουσιάζει τρεις θεωρίες σχετικά με το γιατί το Κίεβο προχώρησε σε αυτή την υψηλού ρίσκου κίνηση. Η ίδια χαρακτηρίζει ταπεινωτικό για τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βλέπει Ουκρανούς φαντάρους να σηκώνουν τη σημαία τους μέσα σε ρωσικό έδαφος, ενώ αυτή η επίθεση, σημειώνει η Χέινς, πιθανότατα θα ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο να διατάξει μια σημαντική απάντηση για να αποτρέψει άλλους από το να επιχειρήσουν κάτι παρόμοιο.

Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν την Παρασκευή ότι απομάκρυναν περίπου 20.000 ανθρώπους από την περιοχή του Σούμι, η οποία συνορεύει με την περιοχή στη νοτιοδυτική Ρωσία που έχει βάλει στο στόχαστρο η Ουκρανία – μια ένδειξη ότι υπάρχει φόβος ότι η Μόσχα θα επιδιώξει αντίποινα.

Η επίθεση του Κιέβου στην περιοχή του Κουρσκ, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη και στην οποία πιθανώς συμμετείχαν χιλιάδες στρατιώτες, πραγματοποιήθηκε σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η επιχείρηση φαίνεται ότι σχεδιάστηκε προσεκτικά και εκτελέστηκε σχολαστικά και με άκρως απόρρητο τρόπο, αιφνιδιάζοντας τη Ρωσία και τον κόσμο, τονίζει η αναλύτρια του Sky News.

Ωστόσο, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με το τι επιδιώκει η Ουκρανία μακροπρόθεσμα, πέρα από το να σοκάρει τη Μόσχα και να αποδείξει ότι τα σύνορα της Ρωσίας δεν είναι πλέον ασφαλή.

Αναλυτές λένε ότι η επίθεση θα μπορούσε να έχει σχεδιαστεί για να καταλάβει και να κρατήσει εδάφη που θα χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό χαρτί για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση ουκρανικών εδαφών που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις.

Αλλά μια τέτοια κίνηση θα απαιτούσε μια τεράστια δέσμευση ουκρανικών στρατευμάτων με την πάροδο του χρόνου για να αντιμετωπιστούν οι ρωσικές προσπάθειες να τα απωθήσουν και δεν είναι σαφές αν το Κίεβο διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό.

Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι η Ουκρανία ελπίζει να απομακρύνει τις ρωσικές δυνάμεις από τις θέσεις του μετώπου στην ανατολική και νότια Ουκρανία για να ενισχύσει τις δικές της άμυνες – αν και αυτό μπορεί να μην είναι απαραίτητο δεδομένου του αριθμού των εφεδρειών εντός της Ρωσίας που εξακολουθούν να είναι σε θέση να αναπτυχθούν.

Μια τρίτη θεωρία είναι ότι η Ουκρανία μπορεί να επιδιώκει να καταλάβει ένα πυρηνικό εργοστάσιο στο Κουρσκ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για να αναγκάσει τα ρωσικά στρατεύματα να αποσυρθούν από μια μεγάλη εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή Ζαπορίζια της Ουκρανίας, η οποία είχε καταληφθεί τις πρώτες ημέρες του πολέμου – αλλά και πάλι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, που θα απαιτούσε σημαντικές ουκρανικές ενισχύσεις.

Όποιος και αν είναι ο στόχος, η επιχείρηση εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους.

Δύο πηγές εξέφρασαν την ανησυχία ότι η επίθεση – αν και «τακτικά έξυπνη» – θα μπορούσε να ενισχύσει το αντι-ουκρανικό συναίσθημα μεταξύ του ρωσικού κοινού και να διευκολύνει τη Μόσχα να κινητοποιήσει περαιτέρω τον λαό της για να αντεπιτεθεί ακόμη πιο σκληρά.

Υπάρχει επίσης ο αντίκτυπος στις ήδη καταπονημένες δυνάμεις της Ουκρανίας από την επέκταση της γραμμής του μετώπου στη Ρωσία, με τα στρατεύματα να καλούνται ακόμη να κρατήσουν τις θέσεις άμυνας απέναντι στους εισβολείς Ρώσους στρατιώτες και στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια της χώρας τους.

Ωστόσο, η εισβολή – που σίγουρα ήταν μια σημαντική τόνωση του ηθικού τουλάχιστον για την Ουκρανία – φαίνεται ότι έπιασε το Κρεμλίνο εντελώς απροετοίμαστο σε μια σημαντική αποτυχία αναφορικά με την ασφάλεια, γράφει η Χέινς.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναγκάστηκε να στείλει ενισχύσεις στην περιοχή του Κουρσκ την Παρασκευή, σε μια ένδειξη ότι η κατάσταση απέχει πολύ από το να τεθεί υπό έλεγχο, παρά τις διαβεβαιώσεις του αρχηγού του στρατού δύο ημέρες νωρίτερα ότι η ουκρανική επίθεση είχε σταματήσει.

Τα ουκρανικά στρατεύματα σε ένα βίντεο που ανάρτησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους τη συνοριακή πόλη Σούντζα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Incredible. Ukrainian flag has been hoisted over the village of Guevo in the southern part of Sudzha district of Kursk Oblast. Where only brief clashes were reported (and not confirmed) yesterday. pic.twitter.com/zC1CF02fwD

— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) August 11, 2024