Καθυστέρησε να φτάσει στο αεροδρόμιο, οι υπάλληλοι τον εμπόδισαν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, έχασε την πτήση και τελικά σώθηκε ως εκ θαύματος… Ο λόγος για έναν Βραζιλιάνο που θα ταξίδευε με το μοιραίο αεροπλάνο, αλλά όλα φάνηκε να συνωμοτούν για να μην επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που συνετρίβη στη Βραζιλία, στοιχίζοντας τη ζωή σε 61 ανθρώπους.

Ο Adriano Assis επρόκειτο να επιβιβαστεί στην πτήση Voepass 2283 που συνετρίβη στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες και το πλήρωμα που επέβαιναν σε αυτήν, συνολικά 57 επιβάτες και 4 μέλη πληρώματος. Ο Adriano θα ήταν ο 58ος επιβάτης, αλλά η ατυχία του με το να χάσει την πτήση, αποδείχθηκε σωτήρια.

🚨DISTURBING FOOTAGE: PASSENGER PLANE FULL OF PEOPLE FALLS OUT OF THE SKY IN BRAZIL ⚠️ PAY CLOSE ATTENTION TO THE VIDEO WHAT DO YOU SEE‼️ pic.twitter.com/bHq4SlgKKv — Matt Wallace (@MattWallace888) August 9, 2024

BREAKING: VIDEO OF CRASH SITE OF COMMERCIAL AIRPLANE CRASHES IN RESIDENTIAL AREA IN BRAZIL pic.twitter.com/iArmS1VvKE — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) August 9, 2024

Οι αγκαλιές μετά τον τσακωμό

Ο Adriano έδωσε συνέντευξη στο τοπικό μέσο ενημέρωση «TV Globo» και δήλωσε ότι ο υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας τον εμπόδισε να επιβιβαστεί στην πτήση, επειδή είχε αργήσει. Τελικά, η κίνηση αυτή κατέληξε να του σώσει τη ζωή.

«Αυτόν τον άνδρα δεν τον άφησαν να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο που μόλις συνετρίβη στο Vinhedo στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας επειδή είχε αργήσει. Διαφώνησε με τον άνδρα στην πύλη επιβίβασης, αλλά κατέληξε να τον αγκαλιάσει αφού άκουσε ότι το αεροπλάνο είχε συντριβεί. Αυτό είναι απίστευτο».

Όπως ανέφερε, υπήρξε μια σύγχυση σχετικά με τα στοιχεία της πτήσης του με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να επιβιβαστεί. Όταν το προσωπικό αρνήθηκε να τον αφήσει να επιβιβαστεί στην πτήση, «διαφώνησε μαζί του και ούτω καθεξής και αυτό ήταν όλο. Και μου έσωσε τη ζωή».

#Unbelievable A man wasn’t allowed to board the plane that just crashed in Vinhedo, São Paulo, Brazil because he was LATE. After arguing with the gate agent, he ended up hugging him upon hearing the plane had crashed#SãoPaulo #Brazil #PlaneCrash https://t.co/0gkLn1PpfP pic.twitter.com/D8I2yb0Z3k — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 9, 2024

«Δεν ξέρω καν το όνομά του, αλλά μου έσωσε πραγματικά τη ζωή»

Σύμφωνα με το δηλωτικό πτήσης, το αεροσκάφος προοριζόταν να μεταφέρει 58 επιβάτες. Ο 58ος επιβάτης, που δεν επιβιβάστηκε ποτέ, ήταν ο Adriano Assis.

Πρόσθεσε ότι μόλις έμαθε για το δυστύχημα, αναζήτησε τον υπάλληλο της αεροπορικής εταιρείας και τον αγκάλιασε.

«Τον αγκάλιασα γιατί έκανε τη δουλειά του. Αν δεν είχε κάνει τη δουλειά του, ίσως να μην έδινα αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Μίλησα από θυμό, αλλά αυτός ο τύπος, δεν ξέρω καν το όνομά του, μου έσωσε πραγματικά τη ζωή», είπε.



Τα βίντεο που κυκλοφορούν με το αεροσκάφος Voepass ATR 72 turboprop να περιστρέφεται στον αέρα εκτός ελέγχου και να πέφτει πάνω σε μια κοινότητα στο Vinhedo, περίπου 80 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Σάο Πάολο, έγιναν χθες viral στα social media.

#Tragic news from #Brazil: All 62 passengers are believed to be dead after a plane crashed on Friday. Footage shows the plane spiraling out of the sky before a massive fireball erupted.#PlaneCrash pic.twitter.com/iowdwAHnyA — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 9, 2024



Όλοι όσοι επέβαιναν στο μοιραίο αεροσκάφος –57 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος– έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή.