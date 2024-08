Η ολυμπιονίκης στη σκοποβολή Kim Ye-ji —η οποία τράβηξε τα βλέμματα επάνω της λόγω της cool εμφάνισής της κατά τη διάρκεια των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων— κατέρρευσε σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής (9/8).

Σύμφωνα με το Reuters, η νοτιοκορεάτισσα αθλήτρια που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, μιλούσε σε εκδήλωση στην πατρίδα της, όταν ξαφνικά λιποθύμησε. Αφού έσπευσαν να τη συνεφέρουν, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε πως η 31χρονη αθλήτρια θα παραμείνει στο νοσοκομείο προκειμένου να αναρρώσει πλήρως και να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Πιθανολογείται πως η Kim κατέρρευσε λόγω της τεράστιας εξάντλησης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Κιμ προτού ανέβει στη δεύτερη θέση του ολυμπιακού βάθρου είχε γίνει no1 trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των φουτουριστικών γυαλιών της αλλά και της χαλαρής – σίγουρης στάσης του σώματός της.

Στην πατρίδα της μάλιστα της έβγαλαν το παρατσούκλι «χαμογελαστή δολοφόνος».

no matter what you do in life, you’ll probably never look this cool doing it pic.twitter.com/ORjRhnI1hO

— Aubrey Strobel (@aubreystrobel) July 30, 2024