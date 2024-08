Πήρε ασημένιο μετάλλιο στη σκοποβολή με το χέρι στην τσέπη και χωρίς εξοπλισμό – «Είμαι φυσικός σκοπευτής»

Ο Yusuf Dikec έγραψε το όνομά του στην ιστορία του τουρκικού αθλητισμού αφού κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στα 10 μέτρα αεροβόλο μεικτό, στο πλευρό της Sevval Ilayda Tarhan.

O 51χρονος σκοπευτής Yusuf Dikec δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή αφού οι θεατές παρατήρησαν ότι αγωνιζόταν χωρίς κανενός είδους εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο άθλημα, όπως ακουστικά και γυαλιά που βελτιώνουν τη στόχευση.

Ο Yusuf Dikec κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο φορώντας τα κανονικά γυαλιά του και έχοντας το χέρι του στην τσέπη. Οι εικόνες της αντισυμβατικής του προσέγγισης στους Αγώνες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να αστειεύονται ότι μπορεί να είναι δολοφόνος στην πραγματική ζωή.

