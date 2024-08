Banksy: «Καπνός» ο λύκος, εμφάνιση – έκπληξη οι πελεκάνοι

Ο μυστηριώδης καλλιτέχνης του δρόμου με τις ποπ αρτ αισθητικής τοιχογραφίες του που έχουν προκαλέσει επανειλημμένες αντιδράσεις από τον νόμο, τα ΜΜΕ και φυσικά το κοινό, γίνεται και πάλι το σκάνδαλο της πόλης του Λονδίνου. Ο αντισυνβατικός Βanksy που το έργο του «Girl with Balloon» (2006) μετά την πωλήσή του σε μια δημοπρασία έργων τέχνης στο Sotheby του Λονδίνου αυτοκαταστράφηκε -καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι ο street-artist αντιτίθεται στην αναπαραγωγή, φωτογράφιση ή πώληση μέσω δημοπρασιών των έργων του-, έχει και πάλι την προσοχή μας. Ο λόγος; Το τελευταίο έργο του που μας απασχόλησε, μέρος της συλλογής που, σύμφωνα με τον Guardian, ονομάστηκε «London zoo», εκλάπη.

H σειρά από γκράφιτι ονομάστηκε έτσι καθότι απεικονίζονται ζώα σε συνθέσεις από μαύρες σιλουέτες. Μάλιστα, πρόκειται από εκείνες τις φορές όπου ο ίδιος ο καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι πρόκειται για δικές του παρεμβάσεις με αναρτήσεις του στο Instagram.

Μια κατσίκα, δυο ελέφαντες, τρεις πίθηκοι και ένας λύκος έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Λονδίνου – μόνο που ο λύκος, λίγες ώρες μετά την εμφάνισή του εξαφανίστηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο εν λόγω λύκος, που ουρλιάζει προς τον ουρανό, ζωγραφισμένος σε κάτι που φαίνεται να είναι δορυφορικό πιάτο στην κορυφή ενός κτιρίου στην Rye Lane στο Peckham, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, εκλάπη.

Θα εμφανιστεί ο λύκος άραγε σε κάποιο άλλο σημείο της πόλης ή σε κάποια δημοπρασία φτάνοντας την αξία του έργου και πάλι στα ύψη; Μην ξεχνάμε πως το «Girl with Balloon», που αναφέρθηκε παραπάνω, που μετονομάστηκε σε «Love is in the Bin», κατέληξε να αξίζει πολλά περισσότερα -μάλιστα πουλήθηκε το 2021 για 18. 582.000 λίρες- και έγινε το πρώτο έργο τέχνης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας. Πρόκειται άραγε για μια κλοπή όπως αυτή του 2023, με το αντιπολεμικό έργο του με τα με τρία στρατιωτικά drone; Οψόμεθα. Αυτό που γνωρίζουμε προς το παρόν είναι πως την επόμενη κιόλας μέρα της κλοπής, στις 9 Αυγούστου, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Instagram ένα ακόμη έργο του με δύο πελεκάνους πάνω από ένα fish bar και οι θαυμαστές του από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα τον επικροτούν.