Ο διάδοχος του νορβηγικού θρόνου μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του θετού του γιου

Ο διάδοχος του θρόνου στη Νορβηγία Haakon αναφέρθηκε στη σύλληψη του θετού του γιου Marius Borg Hoiby που αφορούσε την επίθεση σε μια γυναίκα 20 ετών.

Ο Marius είναι γιος της συζύγου του διαδόχου του νορβηγικού θρόνου Mette-Merit από προηγούμενη σχέση της πριν παντρευτεί τον Haakon το 2001.

«Είναι ένα σοβαρό θέμα όταν η αστυνομία εμπλέκεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι σωστό για μένα να μπω στις λεπτομέρειες της υπόθεσης» σημείωσε ο διάδοχος του θρόνου Haakon στους δημοσιογράφους.

Ο Haakon βρισκόταν στο Παρίσι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συμπλήρωσε πως η πριγκίπισσα Mette-Marit έμεινε στο σπίτι παρά το γεγονός πως αρχικά είχε προγραμματιστεί να τον συνοδεύσει.

«Στην οικογένειά μας, όπως και σε όλες τις οικογένειες, μερικές φορές είναι σημαντικό να είμαστε εκεί. Αυτή τη φορά ήμουν εγώ που πήγα όσο εκείνη έμεινε στο σπίτι» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Haakon.

Crown Princess Mette-Marit of Norway’s son Marius Borg Høiby is charged with assault after ‘serious incident’ which left a woman in hospital with concussion https://t.co/RGCpI4V7VL pic.twitter.com/iGNC4VIVy3

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 7, 2024