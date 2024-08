Δέκα χρόνια φυλάκιση στον διεστραμμένο βρετανό ζωολόγο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες σκυλιά

Ο βρετανός ζωολόγος Adam Britton καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και πέντε μήνες φυλάκιση αφού παραδέχτηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες σκυλιά στην Αυστραλία.

Ο 53χρονος ειδικός στους κροκόδειλους ομολόγησε την κτηνοβασία και πληθώρα κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ζώων που απαγγέλθηκαν εναντίον του στην Αυστραλία τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Προειδοποιώντας ότι ορισμένες από τις λεπτομέρειες των εγκλημάτων του Britton ήταν πολύ γραφικές για να δημοσιευθούν, ο αρχιδικαστής Μάικλ Γκραντ πρότεινε στα μέλη του κοινού να αποχωρήσουν από την αίθουσα του δικαστηρίου.

«Η διαφθορά σας ξεφεύγει από κάθε συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη», είπε ο ανώτατος δικαστής στον Britton, σύμφωνα με το αυστραλιανό Associated Press.

Ο δημοφιλής ζωολόγος που έχει εργαστεί σε παραγωγές του BBC και του National Geographic δήλωσε ένοχος για 56 κατηγορίες που αφορούν κτηνοβασία και κακοποίηση ζώων.

Το δικαστήριο αποκάλυψε ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να βασανίζει τα ζώα μέχρι που σχεδόν όλα πέθαναν. Ανέβασε επίσης τα βίντεο στο διαδίκτυο με ψευδώνυμα.

Όσοι ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου ξέσπασαν σε λυγμούς κατά τη διάρκεια της περιγραφής των πράξεων του Britton.

