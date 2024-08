Φρενίτιδα έχει προκαλέσει από εχθές ο Truls Möregårdh μετά τον τελικό αγώνα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο σουηδός αθλητής εκτιμάται ότι αψήφισε τους νόμους της βαρύτητας με ένα εξαιρετικό χτύπημα της μπάλας.

Ο Möregårdh έπαιζε εναντίον του κινέζου Fan Zhendong στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο. Το εκπληκτικό χτύπημα του Σουηδού ήρθε πάνω στην ώρα, καθώς βρισκόταν μόλις δύο πόντους μακριά από την ήττα.

Έπειτα από έναν μεγάλο αγώνα, ο Möregårdh αντεπέδωσε το σουτ του αντιπάλου του, λίγο πριν η μπάλα ακουμπήσει στο έδαφος. Φυσικά η κίνησή του εξέπληξε το κοινό και «έπιασε στον ύπνο» τον αντίπαλό του.

Δείτε το στιγμιότυπο:

The physics of this ‘snake shot’ by Sweden’s Truls Möregårdh in table tennis at the Olympics finalpic.twitter.com/KLzIMZpM1d

— Massimo (@Rainmaker1973) August 5, 2024