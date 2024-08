Aerosmith: Αποσύρονται από τις περιοδείες λόγω του τραυματισμού του Στίβεν Τάιλερ

Οι Aerosmith πήραν τη δύσκολη απόφαση να αποσυρθούν από τις περιοδείες.

Το εμβληματικό ροκ συγκρότημα ανακοίνωσε την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2024 ότι δεν θα συνεχίσει να περιοδεύει λόγω των τραυματισμών του τραγουδιστή Στίβεν Τάιλερ που έχει υποστεί στις φωνητικές χορδές του.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου 2023, το συγκρότημα μοιράστηκε ότι ο Tyler, 76 ετών, είχε «σπάσει τον λάρυγγά του», με αποτέλεσμα το συγκρότημα να αναβάλει τις υπόλοιπες ημερομηνίες της χρονιάς για την αποχαιρετιστήρια περιοδεία τους «Peace Out», η οποία είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Μάιο του 2023.

«Ήταν το 1970 όταν μια σπίθα έμπνευσης έγινε οι Aerosmith. Χάρη σε εσάς, τον μπλε στρατό μας, αυτή η σπίθα πήρε φωτιά και καίει για πάνω από πέντε δεκαετίες. Κάποιοι από εσάς είστε μαζί μας από την αρχή και όλοι σας είστε ο λόγος που γράψαμε ιστορία στο rock ‘n’ roll», ξεκίνησε η ανακοίνωση που εξέδωσαν.

«Πάντα θέλαμε να σας τρελαίνουμε στις ζωντανές εμφανίσεις μας», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Όπως γνωρίζετε, η φωνή του Στίβεν είναι ένα όργανο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Πέρασε μήνες δουλεύοντας ακούραστα για να φέρει τη φωνή του εκεί που ήταν πριν τον τραυματισμό του. Τον είδαμε να δυσκολεύεται παρά το γεγονός ότι είχε την καλύτερη ιατρική ομάδα στο πλευρό του».

«Δυστυχώς, είναι σαφές, ότι η πλήρης αποκατάσταση από τον τραυματισμό της φωνής του δεν είναι δυνατή. Πήραμε μια σπαρακτική και δύσκολη, αλλά αναγκαία απόφαση – ως συγκρότημα αδελφών – να αποσυρθούμε από την περιοδεία».

— Aerosmith (@Aerosmith) August 2, 2024