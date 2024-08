Mπράιαν Φέρρυ: Επιστρέφει με νέο κομμάτι μετά από δέκα χρόνια

Ο 78χρονος ερμηνευτής του «Slave to love», που αλυσόδεσε τις καρδίες όλων μας, επιστρέφει με μια συλλογή 81 τραγουδιών που εκτείνονται στην 50 ετών καριέρα του με τον τίτλο «Retrospective: Selected Recordings 1973-2023». Ο βετεράνος της μουσικής σκηνής, μάλιστα, θα κυκλοφορήσει μετά από 10 χρόνια, στην ψηφιακή έκδοση του άλμπουμ, ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Star», μαζί με την Αμέλια Μπάρατ.

O ερωτικός leader των Roxy Music, Μπραίαν Φέρρυ, δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια και πάνω στην προσωπική του εξέλιξη – είχε, ωστόσο, καιρό να μας χαρίσει νέα σόλο κυκλοφορία. Το πρώτο του σόλο άλμπουμ, «Τhese foolish things», κυκλοφόρησε το 1973 λιγό μετά την κυκλοφορία του single «Virginia Plain» των Roxy Music.

Έκτοτε, ο Φέρρυ έχει κυκλοφορήσει συνολικά δεκαέξι άλμπουμ, το πιο πρόσφατο από τα οποία ήταν το «Bitter-Sweet» του 2018, ένα άλμπουμ με ορχηστρικές εκτελέσεις της μουσικής του, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον εκλιπόντα φίλο του ιστορικό Tζέρεμι Κάττο.

Perpetually elegant glam-rock icon @BryanFerry announces ‘Retrospective’ box set, featuring his first new original song in a decade; hear his newly recorded cover of @BobDylan‘s «She Belongs To Me»https://t.co/LWlBwIFm9M — Stereogum (@stereogum) July 31, 2024

To «Retrospective» θα περιλαμβάνει και μια σειρά από διασκευές, όπως αυτή στο κομμάτι του Μπομπ Ντίλαν «She belongs to me» του 1965. Άλλωστε, ο 83χρονος θρυλικός τραγουδοποιός είναι από τα είδωλα του Φέρρυ και έχει επηρεάσει τόσο το μουσικό του ύφος, όσο και τη solo πορεία του. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο 78χρονος καλλιτέχνης έχει διασκευάσει ουκ ολίγες φορές κομμάτια του Ντίλαν – ποιος ξεχνάει το υπέροχο «A Hard Rain’s A-Gonna Fall», το οποίο είχε συμπεριλάβει στο ντεμπούτο σόλο δίσκο του το 1973. Επίσης, το 2007, κυκλοφόρησε ένα ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές του Ντιλάν, το «Dylanesque», το οποίο περιελάμβανε τη δική του εκδοχή σε κλασικά κομμάτια – ανάμεσά τους τα «The Times They Are a-Changin», «Make you feel my love» και «All Along the Watchtower».

To άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου 2024.