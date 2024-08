Φήμες θέλουν τον χολιγουντιανό σταρ και τον Mr Mission Impossible, κατά κόσμον Τομ Κρουζ να συμμετέχει στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, σε ένα άκρως απόρρητο έργο.

Ο ηθοποιός βρίσκεται ήδη στο Παρίσι. Μάλιστα εθεάθη να πανηγυρίζει για την νίκη της ομάδας των ΗΠΑ στην ενόργανη γυμναστική και συγκεκριμένα για τη Σιμόν Μπάιλς.

Tom Cruise watching Simone Biles : He was I’m doing that on my next movie .. #Olympic2024 pic.twitter.com/r0EOAAD770

Hollywood stars Tom Cruise and Ariana Grande have been watching US gymnast Simone Biles compete on the second day of the Paris Olympics. https://t.co/DEiBMjbjIg

— ITV News (@itvnews) July 28, 2024