Η επίσημη τελετή της κηδείας του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος δολοφονήθηκε στην Τεχεράνη τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Τετάρτη σε πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ, άρχισε νωρίς σήμερα στο κέντρο της πρωτεύουσας του Ιράν.

Πλήθος κόσμου συρρέει στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, στην καρδιά της πόλης κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες ή πορτρέτα του Χανίγια στα χέρια για να αποτίσουν φόρο τιμής στον ηγέτη της Χαμάς.

Όπως έχει ανακοινώσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγε θα ενταφιαστεί αύριο Παρασκευή στην Ντόχα, στο Κατάρ.

Μετά την νεκρώσιμη τελετή σήμερα στην Τεχεράνη, η σορός του θα μεταφερθεί στην Ντόχα, όπου ο «μάρτυρας» θα ενταφιαστεί παρουσία εκπροσώπων παλαιστινιακών κινημάτων όπως και αράβων και μουσουλμάνων ηγετών, διευκρίνισε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

The Funeral for Hamas Chief Political Officer, Ismail Haniyeh, who was Killed yesterday in the Iranian Capital of Tehran by an Israeli Missile Strike on his Residence, is currently ongoing within the University of Tehran. Several Senior Iranian Officials and Members of the “Axis… pic.twitter.com/yRPsSq5SQR

— OSINTdefender (@sentdefender) August 1, 2024