Χωρίς να καταδικάσουν ή να πάρουν σαφείς αποστάσεις από τη δολοφονία Χανίγια, δυτικοί ηγέτες επιδίδονται τώρα σε ένα διπλωματικό μπαράζ για να πείσουν κυρίως το Ιράν και δευτερευόντως τη Χεζμπολάχ να συγκρατήσουν τις αντιδράσεις τους.

ΗΠΑ και Γαλλία πρωτοστατούν σε αυτή την προσπάθεια σύμφωνα με τους Financial Times. Διπλωματικές πηγές δήλωσαν στην ισραηλινή Haaretz ότι η Δύση εκτιμά ότι κανείς από τους εμπλεκόμενους (σσ σε αυτό περιλαμβάνουν και το Ισραήλ) δεν επιθυμεί έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, αλλά μετά το διπλό χτύπημα σε Βηρυτό και Τεχεράνη είναι δύσκολο να μην υπάρξει απάντηση.

EU and US race to prevent Mideast war after Israeli assassinations https://t.co/4CH6L5DpKK

— Financial Times (@FT) July 31, 2024