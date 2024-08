Η 11άδα του Παναθηναϊκού για τον επαναληπτικό με την Μπότεφ (pic)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπότεφ απόψε στις 21:00 (CosmoteSport 2) στην Φιλιππούπολη και ψάχνει την δεύτερη του νίκη απέναντι στην ομάδα από την Βουλγαρία, για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Europa League.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός παρατάσσει τους πράσινους με διάταξη 4-2-3-1 και τους Μπακασέτα, Μαντσίνι, Τζούριτσιτς στηρίγματα του Γερεμέγεφ στην επίθεση.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Αράο, Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Γερεμέγεφ

Our starting 11 for today’s game against Botev Plovdiv #Panathinaikos #PAOFC #UEL #BOTPAO pic.twitter.com/yTPNP5SyVj

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 1, 2024