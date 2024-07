«Εργένικες» διακοπές για τους κολλητούς Ντι Κάπριο και Μαγκουάιρ στην Ιταλία

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο με την σύντροφό του Βιτόρια Σερέτι και τον Τόμπι Μαγκουάιρ παραθερίζουν στο Πορτοφίνο της Ιταλίας. Ενώ ο ηθοποιός απολαμβάνει την αίγλη της ιταλικής Ριβιέρας, ο Τόμπι Μαγκουάιρ και η 26χρονη Βιτόρια περιτριγυρίζουν το γιοτ με ένα τζετ-σκι.

Φυσικά, ο Ντι Κάπριο και η Σερέτι συνυπήρξαν και χωρίς τον «τρίτο τροχό» της παρέας. Το ζευγάρι φαίνεται να περνά στιγμές χαλάρωσης στον καναπέ του καταστρώματος του σκάφους, αλλά και να αγκαλιάζεται σε ανύποπτους χρόνους. Τί άλλο να περιμένει κανείς- βγαίνουν άλλωστε εδώ και περίπου μόλις ένα χρόνο.

Tobey Maguire takes Leonardo DiCaprio’s girlfriend, Vittoria Ceretti, for a ride on his jet ski in Italy https://t.co/vSLzvZUO8O pic.twitter.com/zy0sg19xFE

— Page Six (@PageSix) July 30, 2024