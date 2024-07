Βράζει η Μέση Ανατολή – Ιρανικά «πυρά» μετά το πλήγμα στη Βηρυτό, ο πόλεμος δεν είναι αναπόφευκτος λένε οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πιστεύουν ότι ένας πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ είναι αναπόφευκτος, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τις πληροφορίες για το ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό, με στόχο έναν στρατιωτικό διοικητή της σιιτικής οργάνωσης.

Το πλήγμα αυτό χαρακτηρίστηκε «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο TASS.

Tο ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ

Η Τεχεράνη από την πλευρά της, ο στενός σύμμαχος και υποστηρικτής της Χεζμπολάχ, καταδίκασε την «άνανδρη ισραηλινή επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε η πρεσβεία του Ιράν στη Βηρυτό.

BREAKING: The scene in Lebanon’s capital city of Beirut right now after Israel bombed the densely populated area of Haret Hreik, targeting residential buildings. This is terrorism. pic.twitter.com/e4p2YUMUcK — sarah (@sahouraxo) July 30, 2024

Major Israeli airstrike destroys large parts of a building in Beirut, Lebanon. Looks like they went after a high-value target. pic.twitter.com/T0qxsCoVPL — Visegrád 24 (@visegrad24) July 30, 2024

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφεραν τα δημόσια μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Επέζησε ο διοικητής της Χεζμπολάχ

Άλλη πηγή, προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

🚨🇮🇱🇱🇧 BREAKING: Large explosion heard in Beirut, Lebanon. ISRAEL JUST MADE A HUGE MISTAKE! pic.twitter.com/vIXVUNutUl — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) July 30, 2024

Breaking Israel just attacked somewhere in Dahieh Beirut

This is what I see from my balcony pic.twitter.com/jLNMZxltJv — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) July 30, 2024

This is not Gaza. This is Beirut 💔🇱🇧 pic.twitter.com/FRX8KboABK — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) July 30, 2024

Σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, στόχος ήταν ο Μουχσίν Σουκρ, γνωστός και με το όνομα Φουάντ Σουκρ, ο επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Φουάντ Σουκρ από το 2015. Δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είναι ζωντανός.

Ισραήλ: Αντίποινα για την επίθεση στο υψίπεδο του Γκολάν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε ένα πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στο υψίπεδο του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

Εικόνες από το σημείο στη Βηρυτό όπου έγινε το πλήγμα:

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19:40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε από την πλευρά του ως «κατάφωρη επιθετικότητα» το ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο απόψε στα νότια προάστια της Βηρυτού έναν αξιωματούχο της Χεζμπολάχ, ο οποίος δεν σκοτώθηκε.

Σε δήλωσή του, ο Μικάτι κατήγγειλε μια «εγκληματική πράξη» και κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της και να ασκήσει πίεση ώστε να αναγκάσει το Ισραήλ να σταματήσει την επιθετικότητά του και τις απειλές του και να εφαρμόσει τα διεθνή ψηφίσματα».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταδικάζει το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας και ότι σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Λιβάνου είπε στο Reuters πως ελπίζει η οποιαδήποτε απάντηση της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ του Λιβάνου, της οποίας ο πυρήνας βρίσκεται σε αυτά τα νότια προάστια, να μην πυροδοτήσει κλιμάκωση.

Το ισραηλινό πλήγμα είχε στόχο τον επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, δήλωσαν δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Κίνδυνος ανάφλεξης όλης της περιφέρειας

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διαμηνύσει από τη Δευτέρα πως θα υπάρξει «σκληρή» ανταπόδοση της επίθεσης η οποία στοίχισε τη ζωή σε 12 παιδιά στο κατεχόμενο και προσαρτημένο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν ενώ, σε δεύτερο πλάνο, καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης του Ισραήλ και της λιβανικής Χεζμπολά.

Μήνες τώρα, εκφράζονται ανησυχίες από τη διεθνή κοινότητα για ανάφλεξη όλης της περιφέρειας εν μέσω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η εκτόξευση της ρουκέτας το Σάββατο εναντίον του κατεχόμενου από το 1967 τμήματος του συριακού υψιπέδου του Γκολάν αποδόθηκε από την ισραηλινή κυβέρνηση στη Χεζμπολά, που αρνείται την κατηγορία. Το λιβανικό κίνημα, σύμμαχος του Ιράν και της Χαμάς, άνοιξε μέτωπο με το Ισραήλ στα σύνορα των δυο χωρών από την επομένη του ξεσπάσματος στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά […] Το κράτος του Ισραήλ δεν θα το αφήσει αυτό να περάσει έτσι, δεν μπορεί να το αφήσει να περάσει έτσι. Η ανταπόδοσή μας θα έρθει, και θα είναι σκληρή», απείλησε ο κ. Νετανιάχου στο χωριό Ματζντάλ Σαμς, στο υψίπεδο του Γκολάν, στην περιοχή των συνόρων του Λιβάνου, της Συρίας και του Ισραήλ.

Σε αυτή τη μικρή πόλη Δρούζων, με πληθυσμό 11.000 κατοίκων, 12 αγόρια και κορίτσια, ηλικίας μεταξύ 10 και 16 ετών, σκοτώθηκαν όταν έπεσε η ρουκέτα σε γήπεδο ποδοσφαίρου.

Δεκάδες κάτοικοι της Ματζντάλ Σαμς, ορισμένοι φωνάζοντας «δολοφόνε, δολοφόνε» διαδήλωσαν εναντίον του πρωθυπουργού Νετανιάχου, κάποιοι πίσω από μεταλλικές μπαριέρες, υπό την επιτήρηση ισχυρής δύναμης της αστυνομίας.

«Στο Γκολάν θέλουμε μόνο ειρήνη. Ο Νετανιάχου να γυρίσει σπίτι του! Εξαιτίας του ξέσπασε ο πόλεμος», είπε ο Καμίλ Χάτερ, κάτοικος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο πρωθυπουργός του Ισραήλ συναντήθηκε με μέλος της κοινότητας των Δρούζων, παρακλαδιού του ισλάμ, και κατοίκους.

Στο κατεχόμενο και προσαρτημένο τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν ζουν περίπου 25.000 Ισραηλινοί πλάι σε 23.000 Δρούζους, που δηλώνουν στην πλειονότητά τους Σύροι, αν και έχουν την ιδιότητα των κατοίκων του Ισραήλ.

Η Χεζμπολά θα πληρώσει «ακριβά», προειδοποιούσε την Κυριακή ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, που έλαβε πράσινο φως από το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του να αποφασίσει, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, «για τον τρόπο και τον χρόνο της ανταπόδοσης εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολά».