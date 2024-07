Ο Τραμπ αποκαλύπτει πώς ένιωσε η Μελάνια όταν τον είδε να πυροβολείται - «Δεν μπορεί καν να μιλήσει γι' αυτό»

Αναδρομή στην τρομακτική στιγμή της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στη χθεσινή συνέντευξή του στη δημοσιογράφο Laura Ingraham του Fox News.

O υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία των ΗΠΑ γλίτωσε οριακά από τον θάνατο όταν ένας 20χρονος άνοιξε πυρ εναντίον του, ενόσω εκείνος έδινε δημόσια ομιλία σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

Η σφαίρα τελικά πέτυχε τον Τραμπ στο πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του.

Εχθές, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στην πρώτη αντίδραση που είχε η σύζυγός του Μελάνια στο τρομακτικό συμβάν. Σημειώνεται πως εκείνη δεν ήταν παρούσα στην ομιλία του, αλλά όπως είπε ο ίδιος τον έβλεπε ζωντανά μέσω τηλεόρασης.

Βίντεο με τη στιγμή των πυροβολισμών:

Assasination attempt on Donald Trump, with full audio. You can hear gunshots, screams, and Secret Service shouting instructions. pic.twitter.com/rVOkekV9Qt

«Παρακολουθούσε. Παρακολουθούσε ζωντανά. Ήταν παντού. Ήταν στην τηλεόραση», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στην Ingraham.

Ο υποψήφιος πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι η σύζυγός του εξακολουθεί να δυσκολεύεται να μιλάει για την απόπειρα δολοφονίας.

«Δεν μπορεί καν να μιλήσει γι’ αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι πιστεύει πως αυτό είναι ενδεικτικό των συναισθημάτων της Μελάνια για εκείνον.

«Δεν πειράζει, αυτό σημαίνει ότι της αρέσω, με αγαπάει. Θα μπορούσε να μιλάει ελεύθερα γι’ αυτό, δεν είμαι τόσο σίγουρος για το τι είναι καλύτερο. Είτε της αρέσω είτε με αγαπάει, αυτό είναι ωραίο», συμπλήρωσε.

🚨BREAKING NEWS🚨Melania Trump witnessed the live broadcast of Trump’s rally when he was shot in the face by Thomas Crooks, according to Donald Trump. He mentioned that she is deeply affected by the traumatic event.#Trump #BREAKINGNEWS #NewsUpdates #newspic.twitter.com/lxgY29dVBe

— SpeedyScoop (@SpeedyScoops) July 30, 2024