«Το πήρε πάνω του ο Ποντένσε» λένε οι Άγγλοι – Δεν πάει στην Αμερική με τη Γουλβς

Θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό ο Ντανιέλ Ποντένσε; Προφανώς δεν πρόκειται για μια απλή μεταγραφική ιστορία. Οι Ερυθρόλευκοι όμως επιθυμούν διακαώς να τον φέρουν ξανά στο «Καραϊσκάκης» και ο Πορτογάλος κάνει ότι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Όπως αναφέρουν μάλιστα τα Βρετανικά ΜΜΕ μόλις ενημέρωσε τη Γουλβς πως δεν θα ταξιδέψει μαζί της στις ΗΠΑ για μια σειρά από φιλικά παιχνίδια. Ακριβώς γιατί θέλει να επισπευσθούν οι διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψει στον Ολυμπιακό.

Ναι αναχωρεί για τις ΗΠΑ η αποστολή της Γουλβς. Πιο συγκεκριμένα για τη Φλόριντα όπου έχει προγραμματίσει μια σειρά από φιλικούς αγώνες (Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας, Λειψία). Ο Ντανιέλ Ποντένσε όμως «δεν αναμένεται να ταξιδέψει σε αυτή την περιοδεία. Ο λόγος είναι πως έχει ενημερώσει πως θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Ήδη όλες οι πλευρές εργάζονται για την επίτευξη αυτής της μεταγραφής» αναφέρουν οι Βρετανοί για τον 28χρονο winger που δεν έκρυψε ποτέ που βλέπει το μέλλον του.

Θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι ο «Superman» μόλις αγόρασε σπίτι στην Γλυφάδα ακριβώς γιατί σκοπεύει να μετακομίσει εκεί. Η μεταγραφή του βεβαίως δεν είναι απλή υπόθεση. Υπολογίζεται ότι η Γουλβς δεν το συζητά κάτω από τα 7-8 εκατ ευρώ. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Ολυμπιακό που μετά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί –ανανέωσε χθες το συμβόλαιο του για 2 χρόνια- θέλει να δει και τον χαρισματικό winger ξανά στη βάση του.

Daniel Podence is not expected to travel to the U.S for Wolves’ upcoming tour.

The player has informed the club he wishes to rejoin Olympiacos and all parties are actively trying to make a deal happen.#wwfc #wolves pic.twitter.com/NwhdcC3lxz

— Wolves Fancast (@wolvesfancast) July 22, 2024