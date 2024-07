Επίσημο: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό έως το 2026

Ηταν δίκαιο, έγινε πράξη. Ο Ολυμπιακός και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζουν την κοινή τους πορεία. Και θα συνεχίσουν, τουλάχιστον έως το 2026. Καθώς ο Μαροκινός αρχισκόρερ των Πειραιωτών ανανέωσε και επίσημα το συμβόλαιό του με τους Πειραιώτες, για ακόμη δύο χρόνια.

Επιβεβαιώνοντας ότι όλες οι ενέργειες που είχαν γίνει τον τελευταίο καιρό, είχαν πιάσει τόπο.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα τη διετή επέκταση συμβολαίου του πρώτου του σκόρερ, κλείνοντας με τρόπο ιδανικό ένα από τα πιο σημαντικά ανοιχτά ζητήματα του καλοκαιριού.

Και διατηρώντας στο ρόστερ του έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο είχε θέσει ως προτεραιότητα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Έναν παίκτη που θεωρείται κομβικός και «κλειδί» στα πλάνα του Βάσκου τεχνικού και για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

We FOUGHT and WON together, we CONQUERED together and now WE WILL KEEP ON DREAMING together! Ayoub El Kaabi has renewed with Olympiacos FC! 🔴⚪️ @AyoubElKaabi

#Olympiacos #ElKaabi #Football #Renewal #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/g2ObJ3JWsq

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 22, 2024

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την υπογραφή του 31χρονου σέντερ φορ, παρά το γεγονός ότι για την απόκτησή του έριζαν ορισμένες από τις πλουσιότερες ομάδες του πλανήτη.

Και παρότι στα πόδια του είχαν στρωθεί χαλιά εκατομμυρίων, τόσο από τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία, όσο και προτάσεις από ομάδες μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Με τον ποδοσφαιριστή να λέει το μεγάλο «ναι» και να συνεχίζει την πορεία του στο Μεγάλο Λιμάνι.

Προφανώς ο Ολυμπιακός προσέφερε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στον Ελ Κααμπί, αλλά η αλήθεια είναι πως κι άλλες ομάδες έκαναν το ίδιο. Προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα.

Εντούτοις, εκείνο που «κράτησε» τον αρχισκόρερ και MVP του Conference League στον Πειραιά, ήταν και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα τον δέχεται ως έναν εκ των ηγετών της και τον αναγνωρίζει ως κομβικό και σημαντικό κομμάτι της. Το γεγονός ότι ο προπονητής του έχει ξεκαθαρίσει σε κάθε τόνο και με κάθε τρόπο, ότι τον θέλει.

Και φυσικά, όσα συνέβησαν στις συζητήσεις του ποδοσφαιριστή με τη διοίκηση του Ολυμπιακού, ήταν επίσης κρίσιμα. Εκεί όπου ο Ελ Κααμπί είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει πόσο πολύ ήθελε να τον διατηρήσει στο ρόστερ του ο σύλλογος. Με τις προσωπικές ενέργειες που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην υπόθεση, να είναι εκείνες που ουσιαστικά «κλείδωσαν» την παραμονή του ποδοσφαιριστή που την περασμένη σεζόν σκόραρε 33 γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών ήθελε να κρατήσει τον Ελ Κααμπί στον Πειραιά. Και το έκανε.