Ο Ποντένσε υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του που δέχθηκε ρατσιστική επίθεση και αποβλήθηκε! (pics+vid)

Μεγάλη ένταση επικράτησε στο φιλικό παιχνίδι της Γουλβς με την Κόμο. Αρχικά, ποδοσφαιριστής της ιταλικής ομάδας προέβη σε ρατσιστική επίθεση εναντίον του παίκτη των «λύκων», Χουάνγκ Χι-Τσαν και κάπου εκεί επενέβη ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα αγγλικά Μέσα, ο Πορτογάλος άσος θέλησε να υπερασπιστεί τον συμπαίκτη του, θύμα της απαράδεκτης ρατσιστικής επίθεσης, γρονθοκοπώντας τον παίκτη της Κόμο. Αποτέλεσμα; Η αποβολή του Ποντένσε από τη φιλική αναμέτρηση με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στη συνέχεια, οι ιθύνοντες της Γουλβς ρώτησαν τον Νοτιοκορεάτη ποδοσφαιριστή για το ενδεχόμενο της διακοπής του αγώνα, με τον επιθετικό των «λύκων» ωστόσο να δίνει αρνητική απάντηση.

Gary O’Neil addresses the incident that overshadowed our first pre-season training game.

🗣️🎥 pic.twitter.com/YCz5sGduyM

— Wolves (@Wolves) July 15, 2024