Μία τεχνική βλάβη στη Microsoft έθεσε εκτός λειτουργίας επιχειρήσεις όπως τράπεζες, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί και σούπερ μάρκετ σε όλο τον κόσμο, μετά την εμφάνιση οθονών σφάλματος (blue screen of death) σε σταθμούς εργασίας Windows σε όλο τον κόσμο.

Συγκεκριμένα, προβλήματα εντοπίστηκαν και στους βρετανικούς σιδηροδρόμους, αλλά και σε αεροδρόμια στην Ισπανία και την Γερμανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών, όλο αυτό φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike.

Προβλήματα σε σιδηροδρομικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μια μεγάλη σιδηροδρομική εταιρεία προειδοποίησε τους επιβάτες να αναμένουν διαταραχές, καθώς αντιμετωπίζει «εκτεταμένα προβλήματα στα πληροφοριακά συστήματα». Και τα τέσσερα εμπορικά σήματα της Govia Thameslink Railway – Southern, Thameslink, Gatwick Express και Great Northern – έκαναν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε εκτεταμένα προβλήματα πληροφορικής σε ολόκληρο το δίκτυό μας.

Οι ομάδες πληροφορικής μας διερευνούν ενεργά για να προσδιορίσουν τη βασική αιτία του προβλήματος. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα διαγράμματα των οδηγών σε ορισμένες τοποθεσίες, γεγονός που οδηγεί σε πιθανές βραχυπρόθεσμες ακυρώσεις, ιδίως στα δίκτυα Thameslink και Great Northern.

Επιπλέον, επηρεάζονται και άλλα βασικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών μας για πληροφορίες πελατών σε πραγματικό χρόνο. Θα παρέχουμε πρόσθετες ενημερώσεις όταν μπορούμε. Εν τω μεταξύ, παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά το ταξίδι σας πριν ταξιδέψετε».

Η ανακοίνωση της Microsoft

Ο τεχνολογικός γίγαντας Microsoft ανακοίνωσε σήμερα ότι λαμβάνει μέτρα έπειτα από τεχνικό πρόβλημα που έπληξε αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως της Αυστραλίας.

«Οι υπηρεσίες μας βελτιώνονται καθώς συνεχίζουμε να λαμβάνουμε μέτρα επίλυσης», αναφέρει η επιχείρηση σε μήνυμά της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στις ΗΠΑ

Μεγάλοι αερομεταφορείς των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των American Airlines, Delta Airlines και United Airlines, έχουν εκδώσει στάσεις εδάφους λόγω προβλημάτων επικοινωνίας. Αυτό έρχεται λιγότερο από μία ώρα αφότου η Microsoft δήλωσε ότι είχε επιλύσει τη διακοπή των υπηρεσιών cloud που επηρέασε αρκετούς παρόχους χαμηλού κόστους.

Something super weird happening right now: just been called by several totally different media outlets in the last few minutes, all with Windows machines suddenly BSoD’ing (Blue Screen of Death). Anyone else seen this? Seems to be entering recovery mode: pic.twitter.com/DxdLyA9BLA — Troy Hunt (@troyhunt) July 19, 2024

Τεχνική βλάβη αντιμετωπίζει και η Αυστραλία

«Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη» επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις στην Αυστραλία — από τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών ως μέσα ενημέρωσης– και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρεάζει πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

«Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα», επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας. «Οι τρέχουσες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η βλάβη αυτή συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εταιρείες που έχουν επηρεαστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Εξάλλου η ΜακΓκίνες τόνισε ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υπονοούν ότι πρόκειται για περιστατικό συνδεόμενο με την κυβερνοασφάλεια». Η κρατική ραδιοτηλεόραση της Αυστραλίας ABC ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «μεγάλη τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις. Από την πλευρά της, η Crowdstrike αναφέρει σε προηχογραφημένο μήνυμά της ότι είναι ενήμερη για αναφορές περί προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που συνδέονται με τον αισθητήρα της Falcon.

Η βλάβη επηρέασε και το αεροδρόμιο του Βερολίνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας ως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε στο σύστημα πληροφορικής.

Νωρίτερα, η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ (πρώην Twitter) ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check -in λόγω τεχνικού προβλήματος.

Passagierhinweis: Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung. Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) July 19, 2024

Έπεσε και το Skynews

Το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, δεν μπορούσε σήμερα να εκπέμψει το πρόγραμμά του. «Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

.@SkyNews have not been able to broadcast live TV this morning, currently telling viewers that we apologise for the interruption. Much of our news report is still available online, and we are working hard to restore all services. — David Rhodes (@davidgrayrhodes) July 19, 2024

Προβλήματα και στο αεροδρόμιο της Ολλανδίας

Οι επιβάτες στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου στη Βρετανία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα αυτόματα μηχανήματα καρτών επιβίβασης, ενώ οι οθονές δείχνουν μήνυμα που αναφέρει ότι «ο σέρβερ είναι εκτός διαδικτύου», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ στην Ολλανδία — ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Ευρώπης — ανέφερε ότι έχει επίσης επηρεαστεί από την παγκόσμια τεχνική βλάβη, σημειώνοντας ότι οι επιβάτες που είναι προγραμματισμένο να ταξιδέψουν σήμερα θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα με την αεροπορική τους εταιρεία.

«Η βλάβη έχει επηρεάσει τις πτήσεις από και προς το Σίπχολ», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, προσθέτοντας ότι δεν είναι ξεκάθαρο πόσες πτήσεις αφορά το πρόβλημα. Νωρίτερα το αεροδρόμιο του Βερολίνου είχε αναφέρει ότι αναστέλει την εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 λόγω τεχνικού προβλήματος.

«Προς το παρόν οι μόνες πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ότι υπάρχει ένα τεχνικό συμβάν και κατά συνέπεια (…) χρειάστηκε να ανασταλεί η εναέρια κυκλοφορία ως τις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας)», εξήγησε εκπρόσωπος του αεροδρομίου χωρίς να διευκρινίσει τη φύση της βλάβης και χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Τεχνική βλάβη σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τράπεζες, εταιρείες, μέσα ενημέρωσης, αεροδρόμια και σιδηροδρομικές μεταφορές σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως η Αυστραλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ισπανία και η Τουρκία.