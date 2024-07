Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε περιοχή κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Ουάντι αλ Καμπίρ της Μουσκάτ, της πρωτεύουσας του Ομάν, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη η αστυνομία του εμιράτου (στην εικόνα από το Χ, επάνω, η θέση του Ομάν στον χάρτη).

Λαμβάνονται «όλα τα μέτρα» και ακολουθούνται «διαδικασίες ασφαλείας»

NEW – suspected terrorist attack ongoing at a Shia mosque outside #Oman’s capital #Muscat. One or more gunman is firing an assault rifle at congregants. Locals say ~700 people are there.#oman #muscat pic.twitter.com/rfVbde0bUs — HADI KHAN 🇵🇰🇺🇸 (@ptiChicago1) July 16, 2024

«Η βασιλική αστυνομία του Ομάν έσπευσε σε τοποθεσία όπου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί, κοντά σε ισλαμικό τέμενος στη συνοικία Αλ Ουάντι αλ Καμπίρ», εξήγησε σε ανακοίνωσή της.

#BREAKING – Shooting around religious site Hosseinieh in #Muscat, #Oman Some sources report that 5 people were killed and 700 people were imprisoned inside the building. pic.twitter.com/08kA03lVJ0 — Asgard Intel 🛡️ WW3.INFO (@AsgardIntel) July 15, 2024

Ο προκαταρκτικός απολογισμός κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς και «τραυματίες» στην περιοχή αυτού του τεμένους, στο ανατολικό τμήμα της πόλης, συνέχισε, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τον αριθμό των τραυματιών ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

🚨#BREAKING: There is a ongoing terriost attack right now; Reports of 5+ people killed in the attack by gunfire at Wadi Kabeer, Muscat, #Oman; More than 700 people trapped inside as security forces fire back. pic.twitter.com/T7602gKPm9 — World Source News 24/7 (@Worldsource24) July 15, 2024

Ερευνα

Λαμβάνονται «όλα τα μέτρα» και ακολουθούνται «διαδικασίες ασφαλείας» για ν’ «αντιμετωπιστεί» το συμβάν, οι αρχές «συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία και διενεργούν έρευνα» για να διαλευκανθεί η υπόθεση, πρόσθεσε η αστυνομία του εμιράτου μέσω X.

Breaking: The annual foreign-backed terrorist attacks on #Shia Muslims has started. A terrorist attacked #Shia #Pakistani in #Oman. Unknown number of martyrs so far but dozens have been rushed to hospitals. pic.twitter.com/ce0PikUsnw — Ali AlAhmed (@AliAlAhmed_en) July 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ