Η αντίστροφη μέτρηση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Παρίσι 2024 έχει ξεκινήσει. Η ελληνική Πάλη είναι έτοιμη να προσφέρει μεγάλες χαρές και συγκινήσεις, καθώς θα συμμετάσχει με τρεις αθλητές.

Στην ελευθέρα θα αγωνιστούν οι Γιώργος Κουγιουμτσίδης και Νταουρέν Κουρουγκλίεβ και στη γυναικεία Πάλη η Μαρία Πρεβολαράκη.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία εν αντιθέσει με τις προηγούμενες χρονιές αποφάσισε να τοποθετήσει 8 φαβορί στη διοργάνωση, ανάλογα με τις διακρίσεις και τους βαθμούς που έχουν συγκεντρώσει οι αθλητές στο ρακινγκ λιστ και θα χωρίζονται ως εξής.

Προημιτελικά:

– Πάνω μέρος: No. 1 vs. No. 8; No. 4 vs. No. 5

– Κάτω μέρος: No. 2 vs. No. 7; No. 3 vs. No. 6

Ημιτελικά:

– Πάνω μέρος: No. 1 vs. No. 4

– Κάτω μέρος: No. 2 vs. No. 3

Επομένως η κλήρωση που θα γίνει στο Παρίσι θα αφορά τους υπολοίπους 8 αθλητές ανά κατηγορία

Οι Έλληνες της Πάλης

Οι Ελληνες αθλητές που θα συμμετέχουν στο Παρίσι έχει τοποθετηθεί και οι τρεις ως φαβορί.

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστεί στα 74κ. ελευθέρας κι έχει τοποθετηθεί τρίτο φαβορί. Εφόσον περάσει τον πρώτο αγώνα θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον Ταζμουράζ Σαλκαζάνοβ. Ο Σλοβάκος αθλητής είναι τέσσερις συνεχόμενες φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ενώ έχει κατακτήσει δύο ασημένια κι ένα χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ θα αγωνιστεί στα 86κ. της ελευθέρας και έχει τοποθετηθεί ως 7ο φαβορί. οπερ σημαίνει ότι αν νικήσει τον πρώτο του αγώνα στα προημιτελικά θα παλέψει με τον Χασάν Γιαζντανιτσαράτι. Ο Ιρανός αθλητής έχει στη συλλογή του πολλές διακρίσεις. Χρυσός Ολυμπιονίκης το 2016, ασημένιος το 2020 και έχει ανέβει εφτά φορές σε βάθρο Παγκοσμίου πρωταθλήματος (τρία χρυσά, τρια ασημένια κι ένα χάλκινο)

Η Μαρία Πρεβολαράκη θα αγωνιστεί στα 53κ. της γυναικείας Πάλης. Αν επικρατήσει στον πρώτο της αγώνα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έχει τοποθετηθεί στοι Νο5 θα αντιμετωπίσει την Αντίμ. Η αθλήτρια από την είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και το ασημένιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20. Παράλληλα έχει χρυσό μετάλλιο στα Ασιατικό πρωτάθλημα U23 και ασημένιο στο Ασιατικό πρωτάθλημα U20.