Στο στόχαστρο της Μπάγερν ο Όλμο (pic)

Ύστερα από ένα εκπληκτικό Euro, είναι βέβαιο πως ο Ντάνι Όλμο θα είναι από τους παίκτες που θα συγκεντρώσουν τα βλέμματα πάνω τους στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι μία από τις ομάδες που παρακολουθεί στενά τον Ισπανό εδώ και αρκετό καιρό, όμως δεν πρόκειται να κάνει ακόμα κάποια κίνηση για την απόκτησή του.

Ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι Βαυαροί έχουν ως πρώτο στόχο από τη λίστα τους τον Τσάβι Σίμονς, όντας σε συνεχής συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως δεν είχε εμπλακεί στις συζητήσεις λόγω των υποχρεώσεών του με την Ολλανδία.

Έτσι σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μπάγερν θα δει πρώτα τι θα συμβεί με την περίπτωση του Σίμονς και αν δεν έρθει κάποια συμφωνία, τότε θα κινηθεί για τον Όλμο καταθέτοντας πρόταση στη Λειψία.

