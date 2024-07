Σεισμός τώρα στη Μήλο

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν απο λίγο στη Μήλο.

Σύμφωνα με το γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού είναι σε θαλάσσιο χώρο 53 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Μήλου.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 58 km SW of #Adámas (#Greece) 5 min ago (local time 18:23:17). More info at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/0qNW6bj3xQ

🖥https://t.co/p32uOHUrpM pic.twitter.com/sXzaq4rJHz

— EMSC (@LastQuake) July 15, 2024