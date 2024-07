Εταιρεία δημιούργησε φαγητά που αντέχουν 25 χρόνια, σε... περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου

Κάποιος θα το χαρακτήριζε επιθετικό μάρκετινγκ. Κάποιος άλλος μια πολύ χρήσιμη καινοτομία (σε περίπτωση φυσικών καταστροφών). Σε κάθε περίπτωση, ότι κι είχαν στο κεφάλι τους οι ιθύνοντες της παρακάτω εταιρείας όταν αποφάσισαν να λανσάρουν το εν λόγω προϊόν, πέτυχαν το στόχο τους: Να γίνει viral!

Ποιο είναι αυτό το προϊόν; Διάφορα φαγητά… σε περίπτωση που έρθει το τέλος του κόσμου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πριν από λίγες ημέρες, η αμερικανική Costco παρουσίασε την απόλυτη λύση σε περίπτωση που… έρθει η Αποκάλυψη: Ένα σετ δείπνου, το οποίο μπορεί να διαρκέσει έως και 25 χρόνια και το οποίο κοστίζει λιγότερο από 100 δολάρια.

Το εν λόγω φαγητό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια αξιόπιστη και μακράς διάρκειας προμήθεια τροφίμων κατά τη διάρκεια καταστροφικών γεγονότων.

Το «Emergency Food Supply Variety Pack» από την Readywise, μια εταιρεία που φημίζεται για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διατροφής επιβίωσης, περιλαμβάνει μια ποικιλία 150 μερίδων καταψυγμένων αποξηραμένων γευμάτων.

Costco’s apocalypse dinner kit will last for 25 years — here’s how much it will set back doomsday preppers: Given that the world will start seriously unraveling next year — at least according to blind mystic Baba Vanga — it’s high time to… https://t.co/x1fiCvLfgf #Trump2024 pic.twitter.com/ye1JrJkea8

— JPNWMN (@JPNWMN) July 12, 2024