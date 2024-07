H FA επιθυμεί την παραμονή του Σάουθγκεϊτ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού

Το όνειρο της Αγγλίας για την κατάκτηση της ποδοσφαιρικής Ευρώπης παραμένει ζωντανό.

Τα «Τρία Λιοντάρια» κατάφεραν να κάνουν μια ακόμη ανατροπή και με γκολ του Όλι Γουότκινς στο φινάλε επικράτησαν με 2-1 της Ολλανδίας και εξασφάλισαν την παρουσία τους σε τελικό EURO για δεύτερη σερί διοργάνωση.

Για την ομοσπονδία της Αγγλίας πάντως, η έκβαση του τελικού δεν αναμένεται να αλλάξει τα πλάνα όσον αφορά την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Άγγλοι θέλουν να συνεχίσουν με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στον πάγκο τους και μετά τον τελικό με την Ισπανία, είτε τα «τρία λιοντάρια» τα καταφέρουν απέναντι στη «Ρόχα», είτε όχι.

Στην FA επικρατεί απόλυτη ικανοποίηση με τον Σάουθγκεϊτ και με το πώς ο έμπειρος τεχνικός έχει καταφέρει να αλλάξει το στάτους της ομάδας. Οι Άγγλοι θέλουν να συνεχίσουν με τον Σάουθγκεϊτ και να πάνε στο Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ με εκείνον στο τιμόνι.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 FA insist on Gareth Southgate to stay, they want him to be England’s manager regardless of the outcome in the Euros final vs Spain.

Internal talks already took place to confirm total confidence in Southgate. pic.twitter.com/71ihPQX8Jw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024