Η NASA ξεκαθαρίζει ότι οι άνθρωποι είναι απίθανο να πατήσουν στον Άρη πριν από τη δεκαετία του 2040. Ο Έλον Μασκ όμως λέει ότι μέχρι τότε θα έχει στείλει ένα εκατομμύριο αποίκους στον κόκκινο πλανήτη.

Ο εκκεντρικός δισεκατομμυριούχος ποτέ δεν έκρυψε πως όλα όσα κάνει έχουν απώτερο στόχο τη δημιουργία μιας αποικίας που θα σώσει την ανθρωπότητα σε περίπτωση που η Γη καταστραφεί από πτώση αστεροειδή ή άλλο πλήγμα πλανητικών διαστάσεων.

Τώρα, οι New York Times αποκαλύπτουν λεπτομέρειες ενός τρελού, θεότρελου σχεδίου.

Ο Μασκ έχει ήδη ζητήσει από ειδικές ομάδες της SpaceX να ετοιμάσουν τα σχέδια μιας αρειανής πόλης, είπαν στην εφημερίδα πέντε πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα. Μια ομάδα σχεδιάζει θόλους διαβίωσης που θα κατασκευάζονται με ντόπια υλικά, μια άλλη αναπτύσσει διαστημικές στολές για τον αφιλόξενο πλανήτη.

Στο μεταξύ, μια ιατρική ομάδα εξετάζει αν οι άποικοι θα μπορούν να τεκνοποιήσουν στο νέο τους σπίτι.

Ο ίδιος ο Μασκ έχει προσφερθεί να δώσει το σπέρμα του, ανέφεραν δύο πηγές της εφημερίδες.

Όπως φαίνεται το όραμα του αφεντικού της SpaceX και της Tesla γίνεται όλο πιο φιλόδοξο. Το 2016 προέβλεπε ότι θα περάσουν 40 με 100 χρόνια πριν χτιστεί μια αυτάρκης αποικία στον Άρη. Τον Απρίλιο όμως είπε σε εργαζομένους της SpaceX ότι σε 20 χρόνια θα ζουν στον πλανήτη ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Κι αν όχι σε 20, τότε σίγουρα σε 30, είπε σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Χ.

Less than 5 years for uncrewed,

less than 10 to land people,

maybe a city in 20 years,

but for sure in 30,

civilization secured.

— Elon Musk (@elonmusk) May 15, 2024