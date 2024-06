Ο Έλον Μασκ φαίνεται πως εξασφάλισε τη στήριξη των μετόχων της Tesla προκειμένου να πείσει το δικαστήριο ότι δικαιούται πακέτο αποζημίωσης 56 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο στην αμερικανική ιστορία.

Δικαστήριο του Ντέλαγουεαρ όπου έχει την έδρα της η Tesla είχε μπλοκάρει την «αστρονομική» αμοιβή με το επιχείρημα ότι το διοικητικό συμβούλιο που την ενέκρινε είχε οικονομικές και προσωπικές σχέσεις με τον Μασκ.

Το δικαστήριο ίσως πειστεί να κάνει δεκτή την έφεση του δισεκατομμυριούχου μετά την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη μεταξύ των μετόχων, όπου το πακέτο αποζημίωσης εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά, όπως ανέφερε ο Μασκ στο Χ.

«Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας!!» έγραψε στην ανάρτησή του.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!

♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo

— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024