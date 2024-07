Το μήνυμα του ΠΑΟΚ για την ανακοίνωση του Πόρτερ από τους Κλίπερς: «Είμαστε περήφανοι»

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ κατάφερε να βρει και πάλι συμβόλαιο στο NBA, με τους Λος Άντζελες Κλίπερς να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκλεισε την περσινή σεζόν στον ΠΑΟΚ και η ασπρόμαυρη ΚΑΕ εξέφρασε την περηφάνια της για την επιστροφή του Πόρτερ στο NBA μέσα από μια ανάρτηση στα social media.

«Είναι επίσημο. Είμαστε περήφανοι για τον Κέβιν Πόρτερ. Συγχαρητήρια και καλή τύχη. Μία φορά ΠΑΟΚ, για πάντα ΠΑΟΚ».

It’s official ✍🏽

We are proud of @Kevinporterjr

Congrats KPJ and good luck 🦇

Once PAOK, always #PAOK ⚪️⚫️ https://t.co/f3Rj4geHeE

— PAOK BC (@PAOKbasketball) July 10, 2024