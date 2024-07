Ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι με τα μάτια στραμμένα στην ψηφοφορία για την εκλογή της Προέδρου για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουλίου. «Ποτέ στο παρελθόν, δεν υπήρχε τόσο ενδιαφέρον και συζητήσεις για τις εκλογές των οργάνων της ΕΕ» λέει με σκωπτικό ύφος παλαιός κοινοβουλευτικός της ΝΔ στο in.

Επίσης, διαπιστώνεται μεγάλη δραστηριότητα και κινητικότητα βουλευτών, με μαζώξεις, κοινές εμφανίσεις σε εκδηλώσεις που προφανώς δεν οφείλονται στο κακό αποτέλεσμα των ευρωβουλευτικών εκλογών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, σε εκδήλωση για τον ΕΟΑΝ που διοργάνωσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης παρέστησαν περί τους 30 βουλευτές με προεξάρχοντα τον Κωστή Χατζηδάκη. Περιττεύει ότι ο Θ. Σκυλακάκης έκανε ειδική μνεία στο «παλαιό φίλο» Κωστή Χατζηδάκη.

Η ουσία είναι ότι αν και φαίνεται πως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει στήριξη για να εκλεγεί πρόεδρος της Επιτροπής μετά την συμφωνία των τριών κυρίαρχων ομάδων στο ευρωκοινοβούλιο, υπάρχουν πολλοί που εκτιμούν πως είναι πιθανόν να προκύψει θέμα στην ψηφοφορία και πως τότε μπορεί να ανοίξει δρόμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικά, η ομάδα του Μακρόν φαίνεται να είναι «στα κάγκελα» καθώς δεν πήραν αυτά που ήθελαν και είχαν συμφωνηθεί, αναμεσά τους πιθανώς και την προεδρία της επιτροπής Περιβάλλοντος που είναι πανίσχυρη νομοθετικά.

Πάντως, στην σειρά μετά την Ούρσουλα είναι ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, πρώην ευρωβουλευτής και διπλωμάτης, αγαπημένος των Γερμανών.

Αγαπημένη των Γερμανών είναι και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η οποία θα έχει εκλεγεί την προηγουμένη- 18 Ιουλίου- ως πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου εκτός απροόπτου. Όμως, αν «στραβώσει» η εκλογή της Φον ντερ Λάιεν μπορεί να παραιτηθεί και να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Κομισιόν έχοντας ήδη εξασφαλίσει ότι έχει την αποδοχή των ευρωβουλευτών για την προηγουμένη θέση. Εξάλλου, οι Γερμανοί Πράσινοι έχουν συμφωνήσει ότι θα στηρίξουν για την Επιτροπή Γερμανό.

Έτσι, αν και το σενάριο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες εφόσον ανοίξει αυτός δρόμος, θα ανοίξει αιφνιδίως και θέμα ηγεσίας για τη ΝΔ και την πρωθυπουργία. Και σε αυτήν την έκτακτη κατάσταση δεν υπάρχει χρόνος να κινηθούν καταστατικές διαδικασίες για εκλογή αρχηγού του κόμματος, οπότε η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα εκλέξει πρωθυπουργό.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ποτέ, είναι επίσης γνωστό πως ο Κωστής Χατζηδάκης ενδιαφέρεται για τη θέση – και έχει ομάδα βουλευτών που τον στηρίζει- , όπως και ο Νίκος Δένδιας.

Ενδεχομένως να επιθυμούσε να αναλάβει και ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος είχε πάει σχετικά καλά στις εσωκομματικές εκλογές το 2016 αλλά τόσο στις Βρυξέλλες, όσο και στην Αθήνα όλοι ψιθυρίζουν ότι έχει συμφωνήσει να μετακομίσει ως Επίτροπος. Εξάλλου, το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Πολιτικής θα πάει στο ΕΛΚ και το είχε ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται, όμως, να ζητηθεί από τον/την νέα πρόεδρο της Επιτροπής να ζητηθεί γυναίκα ως επίτροπος.

Ο Νίκος Δένδιας, λένε, έχει περισσότερα ερείσματα στην βάση του κόμματος απ’ ότι στην Κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά ούτε εκείνος έχει δώσει δημοσίως στίγμα για τις φιλοδοξίες του.

Άλλωστε, με εν ενεργεία ισχυρό πρωθυπουργό δεν μπορούν να τίθενται τέτοια ζητήματα.

Το γεγονός ότι στο ΕΛΚ δεν κατέβηκε ως υποψήφιος αντιπρόεδρος ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης μετά την ήττα στις εκλογές για την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και παρέμεινε απλός ευρωβουλευτής, ενδεχομένως να υποκρύπτει κάποιες ευρύτερες συμφωνίες. Για παράδειγμα, υποψήφιοι είναι ο Ισπανός Εστεμπάν, Γκονδάλες Πονς που έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό αλλά και η Γερμανίδα Σαμπίν Βερχέιεν, πρώην πρόεδρος της επιτροπής Cult και άνθρωπος εμπιστοσύνης της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Η τρίτη υποψηφιότητά από το ΕΛΚ είναι της πρώην πρωθυπουργού της Πολωνίας Εύας Κόπατς. Η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι.

The @EPPGroup selected its candidates for the office of Vice-President of the European Parliament:@gonzalezpons@sabineverheyen@EwaKopacz

In challenging times, we need strong leadership.#EPP4EU pic.twitter.com/0eSmAd7rTM

— EPP Group (@EPPGroup) July 10, 2024