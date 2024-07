Μπαρτσελόνα: Υποψήφιος για βοηθός του Φλικ ο Τιάγκο (pic)

Ο Τιάγκο Αλκάνταρα ανακοίνωσε την Κυριακή (7/7) ότι βάζει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα σε ηλικία 33 ετών, με τον Ισπανό μέσο όμως να είναι πολύ πιθανό να παραμένει στο χώρο του ποδοσφαίρου.

Κι αυτό γιατί όπως αναφέρει (και) η Mundo Deportivo είναι πολύ πιθανό ο πρώην άσος των Μπάγερν Μονάχου και Λίβερπουλ να ενταχτεί στο προπονητικό σταφ της Μπαρτσελόνα ως βοηθός του Χάνσι Φλικ.

Μάλιστα, ο Γερμανός προπονητής τη Μπάρτσα συναντήθηκε με τον Τιάγκο την Δευτέρα (9/7) και του πρότεινε τη θέση του βοηθού, με τον Φλικ να τον εκτιμά πολύ μετά και τη συνεργασία τους στην Μπάγερν τη σεζόν 2019-2020.

Κάπως έτσι, ο Τιάγκο αναμένεται να γυρίσει στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, αφού υπήρξε μέλος της θρυλικής «Λα Μασία» (2006-2013). Με τη πρώτη ομάδα των Καταλανών πραγματοποίησε 100 συμμετοχές με απολογισμό 11 γκολ και 20 ασίστ, κατακτώντας συνολικά 12 τίτλους.

Θυμίζουμε ότι η Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν την ερχόμενη εβδομάδα, με τον Χάνσι Φλικ να πιάνει δουλειά έχοντας μαζί του 6 βοηθούς.

🚨 Hansi Flick met Thiago Alcantara on Monday and offered him a place on his coaching staff at Barcelona this season! 🤝

(Source: @JijantesFC ) pic.twitter.com/g8tDnWXmgp

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 9, 2024