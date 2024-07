Κοστίνια: «Ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ, ανυπομονώ να ξεκινήσω»

Ο Κοστίνια έφτασε σήμερα (9/7) τα ξημερώματα στη χώρα μας και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ενώ λίγο μετά η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε το βίντεο με τον Πορτογάλο μπακ να φορά για πρώτη φορά την φανέλα των Πειραιωτών.

Παράλληλα, ο Κοστίνια έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού, τονίζοντας πως «είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε πολλά», μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Νιώθω πολύ ευτυχισμένος, είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ένας τεράστιος σύλλογος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Κάναμε μια πολύ καλή σεζόν με τη Ρίο Άβε πέρυσι, καταφέραμε να ξεχωρίσουμε με την πολύ καλή ομάδα που είχαμε και είμαι πολύ χσρούμενος που ήμουν στους καλύτερους.

Ξέρω ότι ήταν εδώ ο Σάμαρης, ο Ερνάνι, τώρα ο Τσικίνιο. Είναι φίλοι μου και με βοηθούν να προσαρμοστώ και να γνωρίσω καλύτερα τον σύλλογο. Ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, τον ξέρουν όλοι, πολύ πρόσφατα κατέκτησε το Conference League και είναι ξεκάθαρα μια μεγάλη ομάδα για να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου.

Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε πολλά μαζί με τους συμπαίκτες μου».

🔴⚪🗣️ Οι πρώτες δηλώσεις του Κοστίνια στο Olympiacos TV! / Costinha’s first statements on Olympiacos TV!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Costinha #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/qgrSi0Jh19

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2024