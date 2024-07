Μεγάλο πρώτο ημίχρονο για την Εθνική κόντρα στη Σλοβενία (vids)

Με το πόδι στο γκάζι ξεκίνησε τον ημιτελικό κόντρα στη Σλοβενία η Εθνική μας ομάδα στο Προολυμπιακό Τουρνουά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε ένα εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο τρέχοντας ένα επιμέρους 32-14, βγάζοντας μπόλικες θεαματικές φάσεις και ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ στο πόδι. Η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο με 32 πόντους, 10/11 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και κανένα λάθος. Από την άλλη, η Σλοβενία του Ντόντσιτς είχε 4/9 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 0/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 λάθη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 23 πόντους (42-19), με την Ελλάδα να παρουσιάζεται εξίσου σοβαρή με την πρώτη περίοδο και να διατηρεί ένα προβάδισμα ασφαλείας για το 47-33 του ημιχρόνου.

