Kαλοκαίρι στην Αθήνα: Οι καλύτερες παραστάσεις, συναυλίες, ταινίες της εβδομάδας

Τα πλακόστρωτα καίνε, το πάρκινγκ στην Καλλιθέα, το Παγκράτι και την Κυψέλη δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο, στο καφενείο της γειτονιάς τα τραπεζοκαθίσματα είναι κατειλημμένα από τουρίστες που θέλουν να βιώσουν μια αυθεντική αθηναϊκή εμπειρία -για να μπορούν να δημιουργήσουν και ενα TikTok με θέμα «Δέκα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε στην Αθήνα», οι ντόπιοι κυκλοφορούν με βεντάλιες και τα θερινά σινεμά αποτελούν την ιδανική τοποθεσία για το πρώτο ραντεβού.

Κάπως έτσι, καταλαβαίνεις ότι το καλοκαίρι έφτασε για τα καλά. Το ημερολόγιο γράφει 6 Ιουλίου και όσες και όσοι έχουμε ξεμείνει στην πρωτεύουσα, διψάμε για συναυλίες, θεάτρο και κινηματογράφο.

Oπότε, ας δούμε τι επιλογές έχουμε, ξεκινώντας φυσικά, με θέατρο.

Μια άλλη Θήβα, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου

Ο θεατρικός συγγραφέας Σέρχιο Μπλάνκο από το Μοντεβιδέο, την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, φιλοτέχνησε το 2013 μια «Άλλη Θήβα» που ακροβατεί ανάμεσα στο μύθο του Οιδίποδα και το Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο ήρωας του όμως, δεν είναι ο Οιδίποδας, γιος του βασιλιά της Θήβας, Λάιου και της Ιοκάστης, αλλά ο εικοσάχρονος Μαρτίν Σάντος, ο οποίος σκότωσε τον βασανιστή πατέρα του και εκτίει ποινή φυλάκισης.

Η ιστορία του Σάντος, σύμφωνα με την πλοκή του έργου, κινεί το ενδιαφέρον ενός συγγραφέα, ο οποίος τον επισκέπτεται συχνά πυκνά στην φυλακή, θέλοντας να γράψει ένα θεατρικό έργο, με κεντρικό πρωταγωνιστή τον νεαρό ισοβίτη.

Ο τραγικός ήρωας Μπλάνκο, δεν θα αποτελέσει μονάχα πηγή έμπνευσης μιας ιστορίας που θα πάρει σάρκα και οστά πάνω στο θεατρικό σανίδι, αλλά θα ενσαρκώσει και τον αντίστοιχο ρόλο. Εκτός αν το αρμόδιο υπουργείο αποφανθεί το αντίθετο.

Τώρα, τα ηνία της αυτομυθοπλασίας του Μπλάνκο -ο όρος δεν υπήρχε ως το 1977 μέχρι που ο Γάλλος συγγραφέας Σερζ Ντουμπρόφσκι- παίρνει ο σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος και η ομάδα πίσω από την παράσταση «Μια άλλη Θήβα» η οποία φέτος το καλοκαίρι περιοδεύει εντός (και εκτός) Αθηνών.

Συντελεστές

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών – Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Πότε: 07/07/2024 στις 21.15

Που: Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

Μήδεια, σε σκηνοθεσία Σάιμον Στόουν

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, φέτος φιλοξενεί την «Μήδεια» του Αυστραλού ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα Σάιμον Στόουν. Επηρεασμένος από την ιστορία της Ντεμπόρα Γκριν, μιας Αμερικανίδας γιατρού, η οποία την δεκαετία του ’90 ομολόγησε ότι σκότωσε δύο από τρία τα παιδιά της, και ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της με ρικίνη με σκοπό να τον δολοφονήσει, αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του «Μήδεια».

Η Μήδεια του Στόουν, η οπ0ία έχει ταξιδέψει από το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Μαδρίτη, προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα και πιο συγκεκριμένα στο Θέατρο Παλλάς.

Το συγκλονιστικό έργο του Ευριπίδη, παίχτηκε για πρώτη φορά το 431 π.Χ. Τι θα γινόταν όμως αν η Μήδεια ήταν δημιούργημα του σήμερα; Τι θα γινόταν αν ζούσε τον 21ο αιώνα;

Με αυτά τα ερωτήματα καταπιάνεται λοιπόν ο Στόουν, ο οποίος χωρίς να διαταράξει τον πυρήνα του μύθου, προσθέτει ένα διαφορετικό τοπίο: τη μεσοαστική Αμερική του σήμερα.

Συντελεστές

Κείμενο / Σκηνοθεσία Simon Stone

Μετάφραση / Δραματουργία Peter Van Kraaij

Μετάφραση Vera Hoogstad

Σκηνογραφία Bob Cousins

Σχεδιασμός φωτισμού Bernie van Velzen

Σχεδιασμός ήχου Stefan Gregory

Κοστούμια An D’Huys

Παίζουν Marieke Heebink, Alexander Elmecky, Bart Slegers, Eva Heijnen, Evgenia Brendes, Leon Voorberg, Mente Wijsman, Fedy Bakker

Πότε: 9-11/07/2024 στις 21.00

Που: Θέατρο Παλλάς

Συνεχίζουμε δυναμικά με κινηματογράφο.

MaXXXine: H νέα ταινία του Τι Γουέστ

Όταν στο τραπέζι της συζήτησης εισχωρούν οι ταινίες τρόμου, μπορούμε αδιαμφισβήτητα να πούμε ότι το 2022 ήταν η χρονιά των Μία Γκοθ και Τι Γουέστ.

Δυο χρόνια αργότερα, το δίδυμο επιστρέφει ολοκληρώνοντας την τριλογία, με τo ψυχοσεξουαλικό θρίλερ «MaXXXine».

Το «MaXXXine» περιστρέφεται γύρω από την ιστορία της Μαξίν Μινξ (την οποία υποδύεται η Μία Γκοθ), μιας σταρ ενήλικων ταινιών της δεκαετίας του ’80, η οποία πασχίζει να κατακτήσει την βιομηχανία του θεάματος υπό διαφορετικό πρίσμα, την ίδια στιγμή που στο Λος Άντζελες κυκλοφορεί ένας δολοφόνος που έχει εμμονή με τις ανερχόμενες στάρλετ.

Ο Γουέστ στην τελευταία ταινίας της τριλογίας, «MaXXXine», παρουσιάζει απλόχερα μια φρικιαστική βερσιόν του ’80 Λος Άντζελες, όπου η βρωμιά και η αθλιότητα καραδοκούν σε κάθε γωνία – όλα αυτά με μια δόση μουσικής δια χειρός Τάιλερ Μπέιτς.

Διάρκεια: 1 ώρα και 43 λεπτά

Οι διακοπές του κυρίου Ιλό: Η γαλλική κωμωδία του Ζακ Τατί

Φέτος το καοκαίρι, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιλέγει καλοκαιρινές ταινίες για το «Park your Cinema» και εσύ τις απολαμβάνεις βλέποντας τα αστέρια του αττικού ουρανού, στο Ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Την Παρασκευή 12 Ιουλίου, το ΦΚΘ αποφάνθηκε πώς αξίζει να δούμε την ταινία «Οι διακοπές του κυρίου Ιλό», μια κωμωδία του 1953 σε σκηνοθεσία Ζακ Τατί.

Ο Ιλό (τον οποίο ενσαρκώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης) λοιπόν, είναι ένας συμπαθητικός μεσόκοπος εργένης, ο οποίος αποφασίζει να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές σε ένα ήσυχο ξενοδοχείο του Ατλαντικού. Όμως η αδέξια συμπεριφορά του φέρνει τα πάνω – κάτω για τους υπόλοιπους παραθεριστές, οι οποίοι αρνούνται να αποχωριστούν τους ρόλους που τους έχει φορέσει η κοινωνία ακόμα και σε στιγμές χαλάρωσης.

Ο Ζακ Τατί με την πολυμύχανη σκηνοθετική του προσέγγιση, καταφέρνει να γελοιοποιήσει την μεταπολεμική Δύση, η οποία έχει εναποθέσει όλες τις ελπίδες της στον καπιταλισμό και την τεχνολογία, κλείνοντας τα μάτια μπροστά στις καθημερινές χαρές της ζωής.

Πότε: Παρασκευή 12 Ιουλίου στις 21.00

Που: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Last but not least, συναυλίες.

Ο Εθισμός «βάζει φωτιά» στο Γήπεδο Ριζούπολης

Ο ράπερ Εθισμός, μαζί με τον Melow στα decks καταφθάνει στην Ριζούπολη, κάπου ανάμεσα σε Περισσό, Νέα Ιωνία και Άνω Πατήσια για να μας παρουσιάσει τον νέο του δίσκο «Millennials», τον οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου.

Πότε: 06/07/2024 | Οι πόρτες ανοίγουν 18:00 | Ώρα έναρξης 21:00

Που: Γήπεδο «Γιώργος Καμάρας», Ριζούπολη, Αθήνα

Οι Σκιαδαρέσες πάνε Γκάζι

Οι Σκιαδαρέσες, Όλγα και Νίκη, βάζουν πλώρη για Τεχνόπολη για μια ultra καλοκαιρινή συναυλία. Όμως δεν θα είναι μόνες τους. Δίπλα τους θα έχουν τον Φάνη Ζαχόπουλο και τον Χάρη Παρασκευά, που όπως λένε είναι «Δύο οργανοπαίχτες μάλαμα».

Όμως μας έχουν και μια έκπληξη (που μας την μαρτύρησαν). Ποια είναι αυτή; Billie Kark και Ορέστης Χαλκιάς, οι guest star τους.

Πότε: 11/7/2024 | 21:00

Που: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων