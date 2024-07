Λούρδη Λεόν: Η κόρη της Μαντόνα κατέφθασε σε επίδειξη μόδας με το απόλυτο cut-out φόρεμα

Το outfit της Λούρδη Λέον αποτελεί ξεκάθαρα μια δήλωση.

Το cut-out μίνι φόρεμα με διχτυωτά panels που επέλεξε να ροκάρει στην επίδειξη μόδας του οίκου Marc Jacobs τη Δευτέρα, που πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό κτίριο Stephen A. Schwarzman του Μανχάταν, γνωστό ως Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, μπορεί άνετα να συγκαταλεχθεί στα πιο sexy look της.

Ανάμεσα στα πολλά διάσημα πρόσωπα ήταν η Nicky Hilton, η Cardi B, η Natasha Bedingfield και η ίδια η γκουρού της μόδας, η αρχισυντάκτρια της Vogue, Anna Wintour.

Ο μουσικός Eartheater ήταν επίσης παρών και πόζαρε για φωτογραφίες με τη Λούρδη.

Το μεγαλύτερο παιδί της Μαντόνα έχει αφήσει το στίγμα της στη βιομηχανία της μόδας τον τελευταίο καιρό.

Τη Δευτέρα, η Λούρδη ανακοινώθηκε μάλιστα ως το πρόσωπο της καμπάνιας του David Koma, resort 2025, – η πρώτη του οίκου στα 15 χρόνια της ιστορίας του.

«Λόγω της επετείου των 15 χρόνων, ήθελα πραγματικά να προσθέσω αυτή την προσωπική καλλιτεχνική πινελιά με την εμφάνιση της πρώτης μου μούσας», δήλωσε ο Koma στο Women’s Wear Daily για τη Λούρδη.

Lourdes Leon’s cutout dress reveals more than it conceals at Marc Jacobs fashion show https://t.co/xtT1O7hjbd pic.twitter.com/jj3CeVKeWi

— Page Six (@PageSix) July 3, 2024