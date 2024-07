Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε με χρέος 500 εκατομμυρίων δολαρίων

Τα χρέη και οι απαιτήσεις των πιστωτών του Μάικλ Τζάκσον κατά τη στιγμή του θανάτου του το 2009 ανέρχονταν σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δικαστική κατάθεση της περιουσίας του σούπερ σταρ της ποπ, η οποία παρέχει λεπτομέρειες για τα οικονομικά του προβλήματα προς το τέλος της ζωής του.

Ο Τζάκσον χρωστούσε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια στον διοργανωτή περιοδειών A.E.G., σύμφωνα με την κατάθεση, η οποία έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες αυτόν τον μήνα και αναφέρθηκε νωρίτερα από το περιοδικό People.

Η κατάθεση ανέφερε ότι 65 πιστωτές υπέβαλαν αξιώσεις κατά του τραγουδιστή μετά το θάνατό του, μερικές από τις οποίες κατέληξαν σε αγωγές, και ότι ορισμένα από τα χρέη του «συσσωρεύονταν με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια».

Κλείνουν οι τρύπες

Εκπρόσωπος της περιουσίας του Τζάκσον, την οποία εκτελούν οι Τζον Μπράνκα και Τζον ΜακΚλέιν, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Είναι γνωστό ότι κατατέθηκαν τα δικαστικά έγγραφα ως αίτημα για την έγκριση της πληρωμής περίπου 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε διάφορες νομικές εταιρείες για τη δουλειά τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Στη δικαστική κατάθεση, οι εκτελεστές αναφέρουν ότι έχουν εξαλείψει το χρέος της περιουσίας και ότι έχουν επιλυθεί σχεδόν όλες οι απαιτήσεις των πιστωτών και οι δικαστικές διαμάχες.

Είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων από το κτήμα του Neverland Ranch στη Νότια Καλιφόρνια και είχε μια προτίμηση στην ακριβή τέχνη, τα κοσμήματα και τα ιδιωτικά τζετ

Τόσα χρήματα που πήγαν;

Ο Τζάκσον κέρδισε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια καθ’ όλη τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και του 1990 ως δημιουργός μερικών από τα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, μαζί με εκθαμβωτικές συναυλιακές περιοδείες που γέμιζαν στάδια σε όλο τον κόσμο.

Αγόρασε τον κατάλογο τραγουδιών των Beatles για 47,5 εκατομμύρια δολάρια το 1985 και αργότερα τον πούλησε στη Sony/ATV Music με αντάλλαγμα το 50% του μεριδίου της εταιρείας. Η Sony αγόρασε πίσω το μερίδιο της περιουσίας για 750 εκατομμύρια δολάρια το 2016.

Αλλά όταν ο Τζάκσον πέθανε σε ηλικία 50 ετών, λίγο πριν ξεκινήσει μια ζωντανή παραμονή με τίτλο This Is It, άφησε πίσω του ένα μπερδεμένο πλέγμα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Ακόμα 700 εκατομμύρια χρέος

Ο Τζάκσον ήταν διάσημος για τον πολυτελή τρόπο ζωής του και ξόδευε τα χρήματα σα να μην υπάρχει αύριο. Είχε χρέη εκατομμυρίων δολαρίων από το κτήμα του Neverland Ranch στη Νότια Καλιφόρνια και είχε μια προτίμηση στην ακριβή τέχνη, τα κοσμήματα και τα ιδιωτικά τζετ, ενώ πλήρωνε περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για τόκους.

Εκπρόσωποι της περιουσίας του Τζάκσον βρίσκονται σήμερα σε διαμάχη με την εφορία μετά από φορολογικό έλεγχο.

Σε ξεχωριστή δικαστική κατάθεση φέτος, έγινε γνωστό ότι η ομοσπονδιακή υπηρεσία τους κατηγόρησε για υποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων και δήλωσε ότι οφείλουν «επιπλέον 700 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους και πρόστιμα».

*Με στοιχεία από nytimes.com