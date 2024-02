Η πρώτη ματιά στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον δόθηκε στη δημοσιότητα με αναπαράσταση ενός από τα πιο εμβληματικά look του τραγουδιστή.

Ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ Τζάκσον, υποδύεται τον βασιλιά της ποπ στην ταινία «Michael, η οποία βγαίνει στις αίθουσες στις 18 Απριλίου 2025. Ο Τζαφάρ Τζάκσον ανεβαίνει στη σκηνή και αναδημιουργεί το εμβληματικό «Man in the Mirror» look του θείου του από την περιοδεία Dangerous Tour του 1992-93 στην πρώτη φωτογραφία.

«Ενσαρκώνει τον Μάικλ με τρόπο που κανένας άλλος ηθοποιός δεν θα μπορούσε»

«Με τον Τζαφάρ, κάθε βλέμμα, κάθε νότα, κάθε χορευτική κίνηση είναι ο Μάικλ», δήλωσε ο παραγωγός Γκρέιαμ Κινγκ σε δήλωσή του. «Ενσαρκώνει τον Μάικλ με τρόπο που κανένας άλλος ηθοποιός δεν θα μπορούσε».

Η ταινία «θα προσφέρει στο κοινό μια καθηλωτική και ειλικρινή απεικόνιση του λαμπρού αλλά και περίπλοκου ανθρώπου που έγινε ο βασιλιάς της ποπ», σύμφωνα με τους παραγωγούς. «Η ταινία παρουσιάζει τους θριάμβους και τις τραγωδίες του σε μια επική, κινηματογραφική κλίμακα – από την ανθρώπινη πλευρά του και τους προσωπικούς του αγώνες μέχρι την αναμφισβήτητη δημιουργική του ιδιοφυΐα, που αναδεικνύεται από τις πιο εμβληματικές ερμηνείες του. Όπως ποτέ άλλοτε, οι θεατές θα βιώσουν μια εσωτερική ματιά σε έναν από τους πιο επιδραστικούς, πρωτοπόρους καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος».

Στο καστ συμμετέχουν ο υποψήφιος για Όσκαρ Κόλμαν Ροντρίγκο ως πατέρας Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως η μητέρα, ο Τζουλιάνο Κρου Βάλντι ως νεαρός Μάικλ και ο Μάιλς Τέλερ ως δικηγόρος Τζον Μπλάνκα.

Ο σκηνοθέτης Aντουάν Φουκουά πρόσθεσε: «Έχουμε συγκεντρώσει μια απίστευτη ομάδα καλλιτεχνών για αυτό το έργο, μακιγιάζ, κοστούμια, κινηματογράφηση, χορογραφία, φωτισμός, τα πάντα – και κάποιοι που γνώριζαν και συνεργάστηκαν με τον Μάικλ επανενώνονται για αυτή την ταινία. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τζαφάρ είναι αυτός που ενσαρκώνει τον Μάικλ. Αυτό ξεπερνά τη φυσική ομοιότητα. Είναι πνεύμα του Μάικλ που βγαίνει με μαγικό τρόπο. Πρέπει να το ζήσεις για να το πιστέψεις».