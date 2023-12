Μάικλ Τζάκσον: Πλησιάζει η δίκη για τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης του Γουέιντ Ρόμπσον

Ήταν καθηλωτικός και γέμιζε την σκηνή με την παρουσία του. Ο Μάικλ Τζάκσον μπορεί να ήταν ένας ασύλληπτος καλλιτέχνης αλλά μέσα του έκρυβε ένα μικρό ταλαιπωρημένο αγόρι.

Κακοποιήθηκε από τον πατέρα του και προσπαθούσε μετά από χρόνια να χαρεί τη ζωή που του στέρησαν. Σκάνδαλα, καταχρήσεις, αυτοκαταστροφικές τάσεις και προβληματική συμπεριφορά είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά που κυριάρχησαν τελικά τον «βασιλιά της ποπ.

Οι αποκαλύψεις για την προσωπική ζωή του Μάικλ Τζάκσον δεν σταμάτησαν μόνο σε αυτά. Όσο περνούσε ο καιρός, οι ειδήσεις ήθελαν τον ποπ σταρ να εμπλέκεται σε υποθέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης ανήλικων αγοριών.

Κατηγορήθηκε για κακοποίηση δεκάδων αγοριών, όπου ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για να εξαγοράσει τη σιωπή των οικογενειών τους. Τελικά μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Τζάκσον, ο ίδιος μίλησε για την «τρυφερή» σχέση του με τον 13χρονο τότε, Γκάβιν Αρβίζο.

Το 1993 ένα 13χρονο αγόρι κατηγόρησε τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση, η υπόθεση έληξε με εξώδικο συμβιβασμό και καταβολή χρηματικού ποσού. Το 2003 κατηγορήθηκε από ένα άλλο 13χρονο αγόρι για σεξουαλική κακοποίηση, η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια το 2005 όπου ο Τζάκσον αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν φερόμενα ως θύματα του ειδώλου της ποπ που μεσουρανούσε τις δεκαετίες του ’80-’90 στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», ο Τζάκσον είχε μετατρέψει το σπίτι του, «Neverland», σε πραγματικό κολαστήριο ανήλικων παιδιών.

Ο Τζάκσον φέρεται πως εκτός από τις αποτρόπαιες πράξεις, μάθαινε στα παιδιά να μισούν τους γονείς τους, αλλά και τις γυναίκες γενικότερα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, όπως καταγγέλλεται στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» , ο θρύλος της μουσικής σκηνοθετούσε ψεύτικους γάμους και έδιωχνε τα παιδιά όταν μεγάλωναν για να τα «αντικαταστήσει» με άλλα νεότερα.

Η αστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης εναντίον της περιουσίας του εκλιπόντος βασιλιά της ποπ, Μάικλ Τζάκσον, πλησιάζει προς τη δίκη. Ο Γουέιντ Ρόμπσον, ο οποίος πρωταγωνίστησε στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» του HBO, ισχυρίζεται ότι κακοποιήθηκε από τον Τζάκσον όταν ήταν μόλις επτά ετών στο ράντσο Neverland στη Σάντα Μπάρμπαρα. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση συνέβη ενώ η αδελφή του Ρόμπσον κοιμόταν σε ένα κοντινό κρεβάτι.

Η υπόθεση του Ρόμπσον έλαβε σημαντική ώθηση τον Αύγουστο, όταν το Εφετείο της Καλιφόρνιας ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση που είχε απορρίψει τις αγωγές του κατά των εταιρειών MJJ Productions και MJJ Ventures του Τζάκσον. Τώρα, έχει προγραμματιστεί δικαστική διάσκεψη για την 28η Φεβρουαρίου 2024, όπου θα οριστεί ημερομηνία δίκης για την υπόθεση του Ρόμπσον.

