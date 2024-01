Μάικλ Τζάκσον: Η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η ταινία για τη ζωή του

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Variety, στις κινηματογραφικές αίθουσες αναμένεται να προβληθεί την άνοιξη του 2025. Μάλιστα, η παγκόσμια διανομή θα γίνει από τη Universal ενώ η παραγωγή της αρχίζει σε λίγες μέρες, στις 22 Ιανουαρίου.

«Θα φέρει στο κοινό ένα καθηλωτικό και ειλικρινές πορτρέτο του ιδιοφυή αλλά και περίπλοκου άντρα που έγινε ο βασιλιάς της ποπ. Παρουσιάζει τους θριάμβους και τις τραγωδίες του σε μια επική, κινηματογραφική κλίμακα – από την ανθρώπινη πλευρά και τις προσωπικές δοκιμασίες του μέχρι την αδιαμφισβήτητη δημιουργική ιδιοφυία του, μέσα από τις πλέον εμβληματικές περφόρμανς του. Για πρώτη φορά, το κοινό θα γνωρίσει από κοντά έναν από τους πιο επιδραστικούς, πρωτοποριακούς καλλιτέχνες στον κόσμο», αναφέρει η επίσημη περιγραφή της.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αντουάν Φούκουα («Training Day»), ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα είναι ο ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, Τζαφάρ, γιος του μεγαλύτερου αδερφού του, Ζερμέν Τζάκσον. «Είναι απίστευτο πόσο του μοιάζει ο Τζαφάρ», σχολίασε ο σκηνοθέτης. «Ακούγεται σαν αυτόν, χορεύει σαν αυτόν, τραγουδάει. Τον βρήκε ο Graham King, που είναι φανταστικός παραγωγός, μου τον σύστησε και εντυπωσιάστηκα».

The #MichaelJackson biopic releases April 18, 2025

He will be played by his nephew Jaafar Jackson pic.twitter.com/w2BSNYFASm

