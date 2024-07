Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μεταγραφικό μπαμ με τον Ντε Λιχτ

Ο νέος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σερ Τζιμ Ράντκλιφ, μετά από τις αλλαγές που έκανε στην διοίκηση του συλλόγου, φαίνεται να είναι έτοιμος να φέρει και τον πρώτο του παίκτη.

Έπειτα την κατάκτηση του FA Cup απέναντι στην πανίσχυρη Σίτυ, ο βρετανός ιδιοκτήτης του συλλόγου αποφάσισε να κρατήσει τον Έρικ Τεν Χαγκ στο τιμόνι, παρά την κάκιστη σεζόν των Κόκκινων Διαβόλων, τερματίζοντας 8η στην Πρέμιερ Λιγκ και 4η στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός υπήρξε προπονητής στην ομάδα-θαύμα του Άγιαξ που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, αφήνοντας πίσω την Ρεάλ Μαδρίτης και την Γιουβέντους.

Μέλος της ομάδας αυτής, αποτέλεσε και ο Ματέις Ντε Λιχτ ως βράχος της άμυνας του Αίαντα. Έξι χρόνια μετά, ο Ντε Λιχτ ως στόπερ της Μπάγερν Μονάχου, φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην επανένωσή του με τον Τεν Χαγκ στο Μάντσεστερ.

Ο Ολλανδός άσσος σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο βρίσκεται με το ένα πόδι στην Αγγλία, καθώς ο ίδιος θέλει μόνο Γιουνάιτεντ. Η Μπάγερν φαίνεται έτοιμη να παραχωρήσει τον παίκτη εφόσον η Γιουνάιτεντ κάνει μια ικανοποιητική πρόταση. Ο ίδιος ο Ντε Λιχτ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την ομάδα του Τεν Χαγκ σε ότι αφορά το συμβόλαιό του.

Η Γιουνάιτεντ, με τον Ραφαέλ Βαράν στην πόρτα της εξόδου και μετά το «βέτο» στην μεταγραφή του Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, χρειαζόταν άμεσα ένα νέο στόπερ επιπέδου πρωταθλητισμού και ο Ντε Λιχτ φαίνεται ιδανικός για το πλήρωμα του Τεν Χαγκ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντε Λιχτ, σε περίπτωση πραγματοποίησης της μεταγραφής, θα γίνει ο τέταρτος παίκτης που φέρνει ο Τεν Χαγκ από την εποχή του στον Άγιαξ μετά τους Ντόνι φαν Ντε Μπέικ, τον Λισάντρο Μαρτίνεζ και τον Άντρε Ονάνα.

Ο Ντε Λιχτ την σεζόν που πέρασε, είχε τριάντα συμμέτοχες σε συνολικά χίλια εννιακόσια τριάντα λεπτά ως στόπερ των Βαυαρών σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ.

🚨🔴 Matthijs de Ligt has given green light to Manchester United move after direct contacts with his camp.

Personal terms are not an issue as his agent Pimenta is only negotiating with Man United, priority for the player.

Up to Man Utd and Bayern, in talks over deal structure. pic.twitter.com/NkAOh6TpW4

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2024