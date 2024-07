«Βόμβα» από τους Σίξερς: Απέκτησαν τον Πολ Τζόρτζ με συμβόλαιο 212 εκατ. δολαρίων

Στη Φιλαδέλφεια θα συνεχίσει την καριέρα του ο Πολ Τζορτζ!

Σύμφωνα με το ESPN και τον δημοσιογράφο, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 34χρονος φόργουορντ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο αξίας 212 εκ. δολαρίων με τους Σίξερς. H συμφωνία περιλαμβάνει και player option.

Ο Τζορτζ βρέθηκε σε meeting με τους ανθρώπους των Σίξερς και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τους Τζοέλ Εμπίντ και Ταϊρίς Μάξεϊ, δημιουργώντας μια εξαιρετική τριάδα στην ομάδα της Φιλαδέλφεια. Άλλωστε οι τρεις τους θα ψάξουν παρέα τον πρώτο τίτλο της καριέρας του.

Ο εννέα φορές All-Star, Τζορτζ, είχε μέσο όρο 22,6 πόντους, 5,2 ριμπάουντ και 3,5 ασίστ πέρυσι με τους Κλίπερς ενώ έκανε ρεκόρ καριέρας σε ποσοστό εντός πεδιάς (47,1%), σε τρίποντα (41,3%) και σε ελεύθερες βολές (90,7%).

George and his agent Aaron Mintz of CAA met with Sixers officials including owner Josh Harris, Daryl Morey, Elton Brand and legend Julius Erving in LA. PG agreed on a deal that includes a player option, sources said.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024