Πωλούνται οι Μπόστον Σέλτικς

Οι πανηγυρισμοί των Μπόστον Σέλτικς για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA μετά από πολλά χρόνια ακόμα δεν έχουν κοπάσει καλά καλά, ωστόσο όπως μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο ιδιοκτήτης τους αναμένεται να τους πουλήσει.

Ο δημοσιογράφος του ESPN αναφέρει πως το γκρουπ που έχει στην ιδιοκτησία του την ομάδα της Βοστώνης ετοιμάζεται να βάλει πωλητήριο στον οργανισμό μετά από 22 ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στο «τιμόνι» της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Σέλτικς κατάφεραν να πάρουν συνολικά 2 πρωταθλήματα με πιο πρόσφατο φυσικά αυτό της σεζόν που ολοκληρώθηκε κόντρα στους Ντάλας Μάβερικς στους τελικούς, με το προηγούμενο να χρονολογείται στο μακρινό 2002.

BREAKING: The Boston Celtics majority ownership group — led by Wyc Grousbeck — is planning to make the franchise available for sale, sources tell ESPN. The investment group purchased the team in 2002. Massive development for one of sports’ most valuable properties. pic.twitter.com/ICixdcJtLF

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024