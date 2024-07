Πριν από έναν αιώνα, οι εφημερίδες συνήθιζαν να κάνουν προβλέψεις για το πώς θα είναι η ζωή σε 100 χρόνια… δηλαδή σήμερα. Και παραδόξως, ορισμένες από αυτές δεν απέχουν πολύ από την αλήθεια.

Ο Paul Fairie, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, μοιράστηκε στα social media μερικά αποκόμματα από εφημερίδες του 1924, τα οποία έγιναν αμέσως viral.

Η ραδιοφωνική ψυχαγωγία το 1924 θεωρούνταν απατηλό όνειρο, οδηγώντας στην πρόβλεψη ότι «οι Αμερικανοί θα γελούν με τα ραδιόφωνα»

«Αυτοκίνητα που κινούνται με ταχύτητες στο κέντρο της πόλης» και «αυτοκίνητα που αυξάνονται και πολλαπλασιάζονται επ’ άπειρον», όπως είχαν προβληφθεί, έγιναν πραγματικότητα. Ωστόσο, οι αρθρογράφοι-μελοντόλογοι έπεσαν έξω προβλέποντας ότι τα άλογα θα εξαφανιστούν λόγω της αύξησης του αριθμού των οχημάτων.

Τα άλογα συνεχίζουν να αγαπιούνται και να χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς, από τη γεωργία έως την αναψυχή, απλώς όχι ως μεταφορικό μέσο.

Horses will no longer exist pic.twitter.com/eBGjp42Agu — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2024

Πολυκατοικίες ύψους 100 ορόφων

Μία άλλη πρόβλεψη αφορούσε τις πολυκατοικίες. «Θα ανεβαίνουμε 100 ορόφους και θα σκάβουμε από κάτω για να πληρώνουμε το εισιτήριο της επιστροφής. Η πόλη μας μια κυψέλη, με τεράστιο πληθυσμό, θα καταπιεί τα αγροκτήματα του ενός πέμπτου του έθνους».

Βέβαια, δεν υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους ουρανοξύστες σήμερα, αλλά περισσότερα από 20 κτίρια σε όλο τον κόσμο πληρούν ή ξεπερνούν αυτό το ύψος.

Η προσωπική αισθητική

Μια άλλη εντυπωσιακά ακριβής πρόβλεψη αφορά την προσωπική αισθητική. Πέρυσι, μια δημοσκόπηση της YouGov υπογράμμισε ότι πάνω από το ένα τέταρτο των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τατουάζ.

Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόβλεψη του 1924 ότι «οι άνθρωποι θα βάψουν το δέρμα τους σε όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου», οραματιζόμενοι ένα μέλλον όπου η προσωπική έκφραση μέσω της τέχνης του σώματος θα γίνει κυρίαρχη.

Η περίπτωση των ραδιοφώνων

Americans will laugh at radios pic.twitter.com/1GwBaBirJb — Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2024

Φτάνοντας στο 2024 δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο που έχει εξελιχθεί σε πηγή διασκέδασης.

Η άνοδος των podcasts έχει μεταμορφώσει την ψυχαγωγία, καθιστώντας την σημαντική πηγή χιούμορ και πληροφοριών για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αν ανατρέξουμε πίσω σε αυτές τις προβλέψεις, το μείγμα ακρίβειας και φανταστικής αισιοδοξίας προσφέρει έναν μοναδικό φακό μέσα από τον οποίο μπορούμε να δούμε το παρόν.

Είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης φαντασίας και της αδιάκοπης επιδίωξής μας για πρόοδο, ακόμη και αν η πορεία προς το μέλλον παίρνει απροσδόκητες στροφές.

Οι ταινίες για παγκόσμια ειρήνη

Ωστόσο, δεν ήταν όλες οι προβλέψεις πάντα τόσο διορατικές. Σε μια πρόβλεψη, που πήγε τρομερά στραβά, οι εφημερίδες έγραψαν ότι οι ταινίες θα φέρουν την παγκόσμια ειρήνη και θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των συγκρούσεων παγκοσμίως.

Πάντως, μια άλλη πρόβλεψη για τις ταινίες, ότι οι άνθρωποι θα περνούσαν περισσότερο χρόνο παρακολουθώντας τις στην άνεση του σπιτιού τους, αποδείχθηκε αληθινή, καθώς οι πλατφόρμες streaming πλέον έχουν την τιμητική τους.

Άλλες παράξενες προβλέψεις αφορούσαν κρεβάτια που πετάνε τα παιδιά από το κρεβάτι το πρωί, ανθρώπους που πηδούν από πλανήτη σε πλανήτη και ιπτάμενα ρούχα.

Beds will automatically fling children out in the morning pic.twitter.com/OJx8Nj3Hy0

— Paul Fairie (@paulisci) January 1, 2024