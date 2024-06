Eπίσημο: Αυτή είναι η νέα ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι (pic)

Και επίσημα «Μασσαλός» ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι.

Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις η Μαρσέιγ ανακοίνωσε ότι ο 45χρονος Ιταλός τεχνικός θα κάθεται στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα τρία χρόνια.

O Nτε Τσέρμπι αποτελούσε τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο για τον πάγκο της Μαρσέιγ, μαζί με τον Σέρζιο Κονσεϊσάο, με τη διοίκηση των «Φωκαιών» να καταλήγει σε συμφωνία με τον προπονητή από την Μπρέσια.

Στις δηλώσεις του ο πρώην τεχνικός της Μπράιτον ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην Μαρσέιγ. Ένιωσα μια πολύ έντονη επιθυμία να ενταχθώ σε αυτόν τον σύλλογο. Η ιστορία και το κύρος, το πάθος και η ζέση των υποστηρικτών της, η σοβαρότητα και ο ενθουσιασμός που μου έδειξαν ο ιδιοκτήτης, ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής ήταν καθοριστικά για την απόφασή μου να αναλάβω αυτή τη συναρπαστική πρόκληση.

Ανυπομονώ να καθίσω στον πάγκο του Velodrome, αυτή τη φορά ως προπονητής της Μαρσέιγ, και να βοηθήσω τον σύλλογο να ανακτήσει την κατάταξη που αξίζει η Μαρσέιγ».

Αυτή θα είναι η 8η ομάδα που θα αναλάβει ο Ιταλός προπονητής, ο οποίος έχει δουλέψει κατά σειρά στις Ντάρφο Μποάριο, Φότζια, Παλέρμο, Μπενεβέντο, Σασουόλο, Σαχτάρ Ντόνετσκ και Μπράιτον.

Olympique de Marseille announces the signing of 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 as coach✍️

The Italian 🇮🇹 has signed for three seasons with the Olympiens.

June 29, 2024